Аэропорту во Флориде присвоено имя Дональда Трампа

Один из ключевых аэропортов Флориды — Международный аэропорт Палм-Бич — официально сменил название. Теперь, как сообщают американские медиа, включая CBS News, он называется Международным аэропортом имени президента Дональда Дж. Трампа. Закон о переименовании аэропорта был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого господина Трампа. Президент часто пользуется этим аэропортом, расположенным всего в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Ранее именем Трампа уже назвали ту часть трассы, которая идет от аэропорта до поместья.

В соответствии с действующими в стране правилами, имена живущих ныне людей могут использоваться в названии объектов, улиц, кораблей и т. п. Исключение составляют только почтовые марки, банкноты и монеты и ряд географических объектов. Кроме того, запрещено помещать статуи живущих людей в здании Конгресса США.

Притом что переименование вполне законно, оно уже вызвало много критики. Так, флоридские демократы указали, что переименование аэропорта будет стоить примерно $5,5 млн, и обвинили губернатора в том, что идея порадовать президента Трампа для него важнее экономии $5 млн налогоплательщиков.

Кроме того, эксперты опасаются, что переименование как минимум на некоторое время приведет к некоторой путанице. Код аэропорта будет сменен с нынешнего PBI на DJT только через месяц. А это значит, что все это время на билетах будет указываться старый код. Он же будет использоваться и при информировании пассажиров. При этом во всех остальных ситуациях авиакомпании и сам аэропорт будут использовать уже новый код.

Николай Зубов