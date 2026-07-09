В Свердловской области нашли почти 15 гектаров земель, заросших борщевиком

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили почти 15 га земли в Сысертском районе, заросшей борщевиком Сосновского. Растение обнаружили на двух земельных участках, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что борщевик Сосновского является опасным инвазивным чужеродным растением. Он быстро распространяется, вытесняет местные растения, а его сок при попадании на кожу под воздействием солнечного света может вызвать серьезные ожоги.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области включило борщевик в перечень опасных растений. Исходя из постановления, собственникам и пользователям земель необходимо принимать меры для предотвращения его распространения.

По итогам проверки Россельхознадзор планирует провести наблюдение за соблюдением обязательных требований и направить правообладателям участков предписания об устранении нарушений.

Полина Бабинцева