В Свердловской области нашли почти 15 гектаров земель, заросших борщевиком
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили почти 15 га земли в Сысертском районе, заросшей борщевиком Сосновского. Растение обнаружили на двух земельных участках, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что борщевик Сосновского является опасным инвазивным чужеродным растением. Он быстро распространяется, вытесняет местные растения, а его сок при попадании на кожу под воздействием солнечного света может вызвать серьезные ожоги.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области включило борщевик в перечень опасных растений. Исходя из постановления, собственникам и пользователям земель необходимо принимать меры для предотвращения его распространения.
По итогам проверки Россельхознадзор планирует провести наблюдение за соблюдением обязательных требований и направить правообладателям участков предписания об устранении нарушений.