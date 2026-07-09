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«Роскосмос» показал снимки подошедшего к Москве циклона

Российские гидрометеорологические спутники зафиксировали циклон, который приблизился к Москве. Как сообщил Telegram-канал «Роскосмоса», снимки циклона были получены с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» и переданы на Землю.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Этот атмосферный фронт вызвал сильную непогоду в Калининградской области. Из-за шторма были повалены деревья, повреждены автомобили и кровли частных домов, а в ряде приморских районов произошли аварийные отключения электроэнергии.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в четверг Москву ожидают ливни, грозы и местами град диаметром до 2 см. В последующие дни осадки сохранятся и могут существенно превысить обычные значения. По оценке синоптика, сегодня на столицу прольется еще до 8-11 литров воды на квадратный метр.

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