Александр Шуваев: в Белгородской области планируют собрать 3 млн тонн зерна

В Белгородской области стартовала уборочная кампания. Первыми приступили к уборке ранних зерновых культур хозяйства Вейделевского и Ровеньского округов. Всего белгородским аграриям предстоит убрать почти 600 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что валовой сбор составит порядка 3 млн т. Об этом 9 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Перед нашими аграриями стоит важная задача — несмотря на постоянные вражеские атаки в приграничье обеспечить продовольственную безопасность Белгородчины и всей страны. Благодарю тружеников поля за их тяжелый и самоотверженный труд»,— подчеркнул господин Шуваев.

Большую часть площадей занимают озимые — свыше 363 тыс. га. Из них более 351 тыс. га — пшеница. Яровой сев этих культур занимает почти 230 тыс. га, в том числе 64,7 тыс. — ячмень, 68,6 тыс. — яровая пшеница, 87,7 тыс. — кукуруза на зерно и 4,1 тыс. — зернобобовые.

По состоянию на 9 июля в Вейделевском округе убрано 64 га озимого ячменя с урожайностью 46,6 ц/га, а также 200 га озимой пшеницы с урожайностью 50 ц/га. В Ровеньском округе убрано 337 га озимой пшеницы с показателем 40 ц/га.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область может получить 1,8 млрд руб. из федерального бюджета на компенсации убытков аграриям из-за атак ВСУ. Врио губернатора Александр Шуваев тогда уточнил, что обозначенная сумма — не предельный объем траншей из федеральной казны.

Денис Данилов