В Новоуральске запустили производство автокатализаторов для грузовых автомобилей

На ООО «Экоальянс» (бизнес-направление «Специальная химия» Топливного дивизиона «Росатома») в Новоуральске запустили масштабное производство автокатализаторов «Евро-5» и «Евро-6» для грузового транспорта, сообщила пресс-служба АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ООО «Экоальянс» — предприятие Топливного дивизиона «Росатома». Крупнейший в России производитель автокатализаторов, обладающий полным циклом производства от закупки сырья до изготовления каталитических блоков и послепродажного обслуживания. Расположено в Новоуральске (Свердловская область).

По данным пресс-службы, в промышленную эксплуатацию введена роботизированная линия мощностью свыше 200 тыс. каталитических элементов для грузовых автомобилей в год. Такой объем полностью покрывает текущие потребности российских автопроизводителей в компонентах для систем очистки отработавших газов, говорится в сообщении.

На новой линии налажен серийный выпуск каталитических блоков SCR для дизельных двигателей и блоков TWC для бензиновых моторов, отвечающих экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Это обеспечивает значительно более высокую степень очистки выхлопных газов по сравнению с металлическими аналогами.

«Мы полностью выполнили обязательства по созданию отечественной производственной платформы каталитических элементов»,— подчеркнул генеральный директор ООО «Экоальянс» Тарас Пекарский.

Яна Чипура