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Амир на крови

20 лет назад был ликвидирован Шамиль Басаев

Самый известный в России террорист был убит федеральными силовиками 10 июля 2006 года в Ингушетии. “Ъ” напоминает о его террористическо-политической карьере.

Террорист Шамиль Басаев во время Первой чеченской войны, 1995

Террорист Шамиль Басаев во время Первой чеченской войны, 1995

Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ

Террорист Шамиль Басаев во время Первой чеченской войны, 1995

Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ

Текст: Муса Мурадов

Он грезил славой предводителя горцев Кавказа и даже сам себя назначил «амиром народов Чечни и Дагестана», провозгласив на территории двух республик шариатское правление. Однако новую власть никто не признал, и, не случись вторая чеченская кампания, самопровозглашенный правитель, скорее всего, был бы уничтожен бывшими соратниками или кровниками.

Законник из Ведено

Накануне президентских выборов в январе 1997 года в интервью газете «Грозненский рабочий», где я тогда работал, Басаев хвалился: «Если меня выберут президентом, то я быстро наведу в республике порядок, покончу с бандитами и похитителями людей».

Действительно, тогда жители республики буквально стонали от бандитского беспредела. Каждый день в местном телеэфире звучали обращения к преступникам, люди со слезами на глазах умоляли вернуть похищенных членов их семей, поясняя, что у них нет денег на выкуп. Конечно же, это не помогало. То и дело те, кто не сумел выполнить требования похитителей, находили своих родственников мертвыми. Лишь иногда бандиты встречали достойный отпор. Однажды они с целью выкупа похитили 90-летнего отца чеченца, который успешно занимался бизнесом в Москве. Сын приехал в Чечню, собрал сотню бойцов из числа родственников и знакомых, вооружил их до зубов и по тому же самому местному телевидению обратился к похитителям, заявив, что «не даст им и копейки». В то же время бизнесмен пообещал сумму, значительно превышающую ту, которую требовали похитители, за помощь в выходе на преступников. Уже через три дня старика отпустили. Стоить отметить, что бизнесмен, успешно вызволивший из заложников отца, так же, как и Басаев, был из Ведено и там же расквартировал свой вооруженный отряд.

Волчьи нравы: жизнь и смерть Джохара Дудаева

Но абсолютное большинство проживающих в республике людей были беспомощны перед криминалом, который в отличие от простых жителей был вооружен до зубов и нисколько не боялся официальных правоохранительных органов. Наоборот, силовики остерегались конфликтовать с вооруженными группировками, которые не входили ни в какие правительственные формирования и выполняли приказы только вожаков вроде Басаева, Бараева, Радуева и других полевых командиров, поделивших республику на подконтрольные им территории.

Например, в крупном населенном пункте Урус-Мартан правила банда братьев Ахмадовых. Однажды они взяли в заложники проезжавшего мимо прокурора республики и сутки держали его в подвале.

Тогдашний президент Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”) Масхадов не решился наказать бандитов, хотя этого от него настойчиво требовали не только силовики, но и простые люди. Собрался даже многотысячный митинг, участники которого призывали «разгромить бандитское гнездо Ахмадовых».

Террорист Шамиль Басаев на пресс-конференции в захваченной боевиками под его командованием больнице в Буденновске, 1995

Террорист Шамиль Басаев на пресс-конференции в захваченной боевиками под его командованием больнице в Буденновске, 1995

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Террорист Шамиль Басаев на пресс-конференции в захваченной боевиками под его командованием больнице в Буденновске, 1995

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Обещавшего в предвыборном интервью защитить людей от произвола полевых командиров Шамиля Басаева я спросил, почему бы ему сразу, не дожидаясь выборов, не заняться этим. Басаева, который обычно разговаривали медленно и еле слышно, вопрос вывел из себя.

Он угрожающе приподнялся над разделявшем нас с ним небольшим журнальным столиком и прокричал: «Ты что это, предлагаешь мне разбойничать? Я не могу заниматься самоуправством, мне нужны законные полномочия».

Потом Шамиль Басаев проиграл выборы Аслана Масхадову и, некоторое время проработав в правительстве, ушел в оппозицию.

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Шамиль Басаев (слева) и Аслан Масхадов

Шамиль Басаев (слева) и Аслан Масхадов

Фото: AFP

Президент Чечни Аслан Масхадов (слева) и террорист Шамиль Басаев (в центре) в Грозном, 1997

Президент Чечни Аслан Масхадов (слева) и террорист Шамиль Басаев (в центре) в Грозном, 1997

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

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Шамиль Басаев (слева) и Аслан Масхадов

Фото: AFP

Президент Чечни Аслан Масхадов (слева) и террорист Шамиль Басаев (в центре) в Грозном, 1997

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Борец с оппозицией

Мечтавший стать кавказским правителем Басаев первую кровь пролил еще в мирное время, в июне 1993 года. В центре Грозного почти месяц беспрерывно шли два митинга: один в поддержку лидера независимой Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”) Джохара Дудаева, а другой — против него. Оппозиция требовала провести референдум об отношениях с Москвой. Депутаты городского собрания, большая часть которых была настроена пророссийски, уже были готовы к проведению плебисцита, напечатали бюллетени для голосования и несколько дней, не уходя на ночь домой, оставались в офисе. Их охраняли подчиненные одному из авторитетных лидеров оппозиции Беслану Гантамирову милиционеры.

В ночь на 4 июня особняк в центре Грозного, в котором находились депутаты горсобрания, окружили десятки вооруженных автоматами, пулеметами и гранатометами боевиков из так называемого абхазского батальона. Это были бойцы, под руководством Шамиля Басаева принимавшие участие в грузино-абхазском конфликте. Теперь они во главе со своим командиром готовились штурмовать городское собрание. На рассвете к зданию подкатили самоходную артиллеристскую установку «Гвоздика». Моя квартира находилась в многоэтажке напротив. Я, как и другие жильцы, наблюдал за штурмом с балкона на расстоянии, может, метров 50. Первый же выстрел гаубицы проделал во фронтальной стене здания огромную брешь. После этого из постройки через окна стали выбираться безоружные депутаты и охранявшие их милиционеры, по ним открыли прицельный огонь. Погибло более десяти человек. Их родственники объявили Шамиля Басаева кровником.

Со временем враги у Басаева только прибавлялись. В январе 1997 года на развалах грозненских рынков появились видеокассеты с записью казни бывшего главы администрации Веденского района Амира Загаева.

— Ты признаешь свою вину в том, что в Чечне началась война? — спрашивал на видео руководивший расправой Басаев у пленника.

— Аллах хорошо знает, кто из нас в этом виноват,— твердо отвечал Загаев.

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Шамиль Басаев голосует в Ведено на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Шамиль Басаев голосует в Ведено на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Фото: Анатолий Морковкин, Александр Неменов, Геннадий Хамельянин / ТАСС

Шамиль Басаев на встрече с избирателями на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Шамиль Басаев на встрече с избирателями на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Фото: Vladimir Mashatin / AFP

Террорист Шамиль Басаев в расположении своего отряда боевиков в Ботлихском районе Дагестана, август 1999

Террорист Шамиль Басаев в расположении своего отряда боевиков в Ботлихском районе Дагестана, август 1999

Фото: Reuters

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Шамиль Басаев голосует в Ведено на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Фото: Анатолий Морковкин, Александр Неменов, Геннадий Хамельянин / ТАСС

Шамиль Басаев на встрече с избирателями на выборах президента Чечни, январь 1997 года

Фото: Vladimir Mashatin / AFP

Террорист Шамиль Басаев в расположении своего отряда боевиков в Ботлихском районе Дагестана, август 1999

Фото: Reuters

О том, что сделал Басаев, говорили: «Такое настоящий чеченец себе не позволил бы». Сам террорист был вынужден оправдываться, что «это была казнь по закону военного времени…». Но ему никто не верил. Все понимали: Басаев сводил с односельчанином личные счеты. Это только подтвердилось, когда после завершения первой военной кампании он назначил своего младшего брата на пост главы администрации Веденского района, то есть на место казненного чиновника.

Как начиналась первая чеченская

О достойно принявшем смерть чиновнике стали говорить как о герое. Даже антироссийски настроенные чеченцы восхищались мужеством человека, который перед гибелью не стал просить пощады: «Он показал себя настоящим къонахом (достойным человеком.— “Ъ”)».

Вся история с Загаевым перечеркнула «буденновскую славу» Басаева, помешала ему выиграть выборы президента Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”). Вчерашний «герой» стал кровником, от которого начали отворачиваться даже родственники.

Чем известен Шамиль Басаев

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Однажды после первой войны Басаев приехал в Алхан–Калу, где он провел школьные годы и где жил его дед по матери. Односельчане (я сам из Алхан-Калы) рассказывали мне, что старик не захотел общаться с внуком и с порога заявил ему:

— Уйди с моих глаз.

—Ты что, дед, меня даже чужие люди радушно встречают,— удивился террорист.

— Никто тебе не рад, и ничего хорошего от тебя ждать не приходится,— отвечал старик.

Фотогалерея

Теракт в Буденновске: 30 лет спустя

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Захват больницы 14 июня

Захват больницы 14 июня

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные заложники покидают больницу

Освобожденные заложники покидают больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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Захват больницы 14 июня

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные заложники покидают больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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Сам себе амир

В начале 1999 года Шамиль Басаев ушел из правительства Аслана Масхадова. Незадолго до этого он устроил скандал в местном парламенте, обвинив президента Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) в контактах с Москвой. «У нас не президент, а чучело»,— сказал Басаев.

На заседании парламента Масхадова не было. За него вступился спикер Руслан Алихаджиев. «Ты можешь как угодно относиться к Масхадову как к человеку, но тут оскорблять президента я не позволю»,— заявил спикер. А кто-то из депутатов спросил Басаева, почему он сам контактировал с российскими чиновниками, например с работавшим в 1998 году заместителем секретаря Совета безопасности России Борисом Березовским. «Мы знаем, что ты взял у него (Березовского.— “Ъ”) деньги, так вот, объясни зачем?» — потребовал депутат.

Кандидаты в президенты Чечни Ахмед Закаев (слева) и Мовлади Удугов (справа) на дне рождения еще одного кандидата Шамиля Басаева ( в центре), 1997 год

Кандидаты в президенты Чечни Ахмед Закаев (слева) и Мовлади Удугов (справа) на дне рождения еще одного кандидата Шамиля Басаева ( в центре), 1997 год

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Кандидаты в президенты Чечни Ахмед Закаев (слева) и Мовлади Удугов (справа) на дне рождения еще одного кандидата Шамиля Басаева ( в центре), 1997 год

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Басаева этот вопрос нисколько не смутил. «Да, я взял у Березовского два миллиона долларов,— признался террорист.— Один миллион я отдал на восстановление цементного завода, а другой оставил себе. Возьмите и вы, если вам дадут».

Басаев даже рассказал, что сделал со своим миллионом: купил в Азербайджане качественный бензин, перепродал его и заработал еще миллион.

Вслед за Басаевым из масхадовского правительства ушел и занимавший пост министра информации Мовлади Удугов. Он тоже пытался конкурировать с Масхадовым на президентских выборах, но получил около 10% голосов.

Как боевики вошли в Дагестан, а Владимир Путин — в российскую историю

Басаев и Удугов созвали Конгресс народов Чечни и Дагестана, в котором приняли участие их ближайшие сторонники и несколько представителей радикальных группировок из соседней республики. На этом сборище Басаев объявил себя амиром, а в республике — шариатское правление. Учрежденный амиром Басаевым Верховный шариатский суд признал светское правление нелегитимным. «Ты теперь никто. Если хочешь руководить и дальше, иди к нам и баллотируйся в амиры»,— обратился Басаев к Масхадову. В ответ Масхадов издал указ об упразднении басаевского имамата и его шариатского суда.

Чеченские боевики Аслан Масхадов (справа), Абу-Аль Валид и (второй справа) и Шамиль Басаев (в центре) со своими сторонниками, начало 2004 года

Чеченские боевики Аслан Масхадов (справа), Абу-Аль Валид и (второй справа) и Шамиль Басаев (в центре) со своими сторонниками, начало 2004 года

Фото: AFP

Чеченские боевики Аслан Масхадов (справа), Абу-Аль Валид и (второй справа) и Шамиль Басаев (в центре) со своими сторонниками, начало 2004 года

Фото: AFP

Кстати, хоть Басаев и напирал на шариат в споре с Масхадовым, сам он особой фанатичностью не отличался. Однажды к нему за поддержкой пришел религиозный активист с идей создать так называемую полицию нравов, сотрудники которой будут следить за соблюдением местными жителями в повседневной жизни требований шариата.

— Нарушителей будем принародно избивать палками,— заверял активист, ожидая от Басаева одобрения инициативы.

— А меня тоже побьешь, если я нарушу?

— Тебя, конечно, нет,— стушевался активист.

— В таком случае твоя полиция бесполезна,— сказал Басаев.

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Террорист Шамиль Басаев во время операции в полевых условиях после ранения в Грозном в феврале 2000-го

Террорист Шамиль Басаев во время операции в полевых условиях после ранения в Грозном в феврале 2000-го

Фото: Николай Малышев / ТАСС

Террорист Шамиль Басаев за сутки до его ликвидации в июле 2006 года

Террорист Шамиль Басаев за сутки до его ликвидации в июле 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Террорист Шамиль Басаев во время операции в полевых условиях после ранения в Грозном в феврале 2000-го

Фото: Николай Малышев / ТАСС

Террорист Шамиль Басаев за сутки до его ликвидации в июле 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

К концу лета 1999 года Шамиль Басаев собрал верные ему отряды боевиков и в компании арабского наемника Хаттаба напал на Дагестан. Сторонники официальных властей республики осудили агрессию и даже попытались помешать проходу боевиков на территорию соседней республики. В приграничном чеченском селении Зандак произошли вооруженные стычки между басаевцами и масхадовцами. Сторонники Масхадова, выступая в эфире официального телеканала, назвали действия Басаева предательскими. «Так мог поступить только наш враг, его (Басаева.— “Ъ”) и чеченцем после этого нельзя считать»,— утверждали масхадовцы. Обиженный этим заявлением отец террориста Салман Басаев выступил в эфире принадлежащего Мовлади Удугову оппозиционного телеканала «Кавказ». «Нам Масхадов не указ, мы никого не боимся, если надо, пойдем и на Москву»,— грозился Басаев-старший.

Как, победив в первой чеченской войне, лидеры сепаратистов стали непримиримыми врагами

Не случись вторая чеченская кампания, самопровозглашенный амир Басаев, скорее всего, был бы убит бывшими соратниками или кровниками. Незадолго до начала второй войны неожиданно на какое-то время пропал Ширвани Басаев, младший брат Шамиля, которые затем таким же странным образом нашелся, причем здоровым и невредимым. Официальных объяснений случившемуся тогда ни власти, ни семья Басаевых не дали. Но жители республики знали: Басаева-младшего похитили кровники старшего. Похитили — и специально отпустили. Как поговаривали, чтобы продемонстрировать свои возможности и намерения. Это было обращение к Шамилю Басаеву: «Мы могли бы убить твоего брата, но нам нужен ты — на твоих руках наша кровь».

Фотогалерея

За чьи головы предлагали многомиллионные вознаграждения

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ)&lt;B> Осамы бен Ладена &lt;/B>США обещали &lt;B>$50 млн.&lt;/B> В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач &lt;B>Айман аз-Завахири, &lt;/B>который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в &lt;B>$25 млн&lt;/B> за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в &lt;B>$50 млн &lt;/B>за сведения о &lt;B>террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 &lt;/B>над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

&lt;B>$25 млн&lt;/B> обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года &lt;B>Халида Шейха Мохаммада. &lt;/B>Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: AP / File

За помощь в поимке иракского лидера &lt;B>Саддама Хусейна&lt;/B> США обещали &lt;B>$25 млн.&lt;/B> Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. &lt;B>$30 млн &lt;/B>получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были&lt;B> &lt;/B>убиты&lt;B> &lt;/B>спецназом США в июле 2003-го

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Абу Бакр аль-Багдади.&lt;/B> Спустя пять лет награду увеличили до &lt;B>$25 млн.&lt;/B> В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х &lt;B>Рафаэль Каро Кинтеро&lt;/B> основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в &lt;B>$20 млн.&lt;/B> В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане &lt;B>Хафиз Мухаммад Саид&lt;/B> основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. &lt;B>(около $10 млн)&lt;/B> за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки &lt;B>Шамиля Басаева.&lt;/B> Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (&lt;B>$10 млн&lt;/B>) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) &lt;B>Аслана Масхадова.&lt;/B> В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по &lt;B>$5 млн&lt;/B> за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Доку Умарова.&lt;/B> Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен&lt;B> Райан Уэддинг&lt;/B> представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере &lt;B>$10 млн&lt;/B>

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала &lt;B>€1 млн&lt;/B> за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов &lt;B>Ратко Младича,&lt;/B> которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до &lt;B>€10 млн.&lt;/B> Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик &lt;B>Абубакар Шекау&lt;/B> стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем &lt;B>$7 млн&lt;/B>. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» &lt;B>Хоакин Гусман &lt;/B>по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в &lt;B>$5 млн&lt;/B> за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году &lt;B>Ружа Игнатова&lt;/B> запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до &lt;B>$5 млн.&lt;/B> Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: AP / File

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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