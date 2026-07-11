Амир на крови

Самый известный в России террорист был убит федеральными силовиками 10 июля 2006 года в Ингушетии. “Ъ” напоминает о его террористическо-политической карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Террорист Шамиль Басаев во время Первой чеченской войны, 1995

Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ Террорист Шамиль Басаев во время Первой чеченской войны, 1995

Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ

Текст: Муса Мурадов

Он грезил славой предводителя горцев Кавказа и даже сам себя назначил «амиром народов Чечни и Дагестана», провозгласив на территории двух республик шариатское правление. Однако новую власть никто не признал, и, не случись вторая чеченская кампания, самопровозглашенный правитель, скорее всего, был бы уничтожен бывшими соратниками или кровниками.

Законник из Ведено Накануне президентских выборов в январе 1997 года в интервью газете «Грозненский рабочий», где я тогда работал, Басаев хвалился: «Если меня выберут президентом, то я быстро наведу в республике порядок, покончу с бандитами и похитителями людей». Действительно, тогда жители республики буквально стонали от бандитского беспредела. Каждый день в местном телеэфире звучали обращения к преступникам, люди со слезами на глазах умоляли вернуть похищенных членов их семей, поясняя, что у них нет денег на выкуп. Конечно же, это не помогало. То и дело те, кто не сумел выполнить требования похитителей, находили своих родственников мертвыми. Лишь иногда бандиты встречали достойный отпор. Однажды они с целью выкупа похитили 90-летнего отца чеченца, который успешно занимался бизнесом в Москве. Сын приехал в Чечню, собрал сотню бойцов из числа родственников и знакомых, вооружил их до зубов и по тому же самому местному телевидению обратился к похитителям, заявив, что «не даст им и копейки». В то же время бизнесмен пообещал сумму, значительно превышающую ту, которую требовали похитители, за помощь в выходе на преступников. Уже через три дня старика отпустили. Стоить отметить, что бизнесмен, успешно вызволивший из заложников отца, так же, как и Басаев, был из Ведено и там же расквартировал свой вооруженный отряд. Волчьи нравы: жизнь и смерть Джохара Дудаева Но абсолютное большинство проживающих в республике людей были беспомощны перед криминалом, который в отличие от простых жителей был вооружен до зубов и нисколько не боялся официальных правоохранительных органов. Наоборот, силовики остерегались конфликтовать с вооруженными группировками, которые не входили ни в какие правительственные формирования и выполняли приказы только вожаков вроде Басаева, Бараева, Радуева и других полевых командиров, поделивших республику на подконтрольные им территории. Например, в крупном населенном пункте Урус-Мартан правила банда братьев Ахмадовых. Однажды они взяли в заложники проезжавшего мимо прокурора республики и сутки держали его в подвале. Тогдашний президент Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”) Масхадов не решился наказать бандитов, хотя этого от него настойчиво требовали не только силовики, но и простые люди. Собрался даже многотысячный митинг, участники которого призывали «разгромить бандитское гнездо Ахмадовых». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Террорист Шамиль Басаев на пресс-конференции в захваченной боевиками под его командованием больнице в Буденновске, 1995

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Террорист Шамиль Басаев на пресс-конференции в захваченной боевиками под его командованием больнице в Буденновске, 1995

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Обещавшего в предвыборном интервью защитить людей от произвола полевых командиров Шамиля Басаева я спросил, почему бы ему сразу, не дожидаясь выборов, не заняться этим. Басаева, который обычно разговаривали медленно и еле слышно, вопрос вывел из себя. Он угрожающе приподнялся над разделявшем нас с ним небольшим журнальным столиком и прокричал: «Ты что это, предлагаешь мне разбойничать? Я не могу заниматься самоуправством, мне нужны законные полномочия». Потом Шамиль Басаев проиграл выборы Аслана Масхадову и, некоторое время проработав в правительстве, ушел в оппозицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шамиль Басаев (слева) и Аслан Масхадов Фото: AFP Президент Чечни Аслан Масхадов (слева) и террорист Шамиль Басаев (в центре) в Грозном, 1997 Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Шамиль Басаев (слева) и Аслан Масхадов Фото: AFP Президент Чечни Аслан Масхадов (слева) и террорист Шамиль Басаев (в центре) в Грозном, 1997 Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян / купить фото

Борец с оппозицией Мечтавший стать кавказским правителем Басаев первую кровь пролил еще в мирное время, в июне 1993 года. В центре Грозного почти месяц беспрерывно шли два митинга: один в поддержку лидера независимой Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”) Джохара Дудаева, а другой — против него. Оппозиция требовала провести референдум об отношениях с Москвой. Депутаты городского собрания, большая часть которых была настроена пророссийски, уже были готовы к проведению плебисцита, напечатали бюллетени для голосования и несколько дней, не уходя на ночь домой, оставались в офисе. Их охраняли подчиненные одному из авторитетных лидеров оппозиции Беслану Гантамирову милиционеры. В ночь на 4 июня особняк в центре Грозного, в котором находились депутаты горсобрания, окружили десятки вооруженных автоматами, пулеметами и гранатометами боевиков из так называемого абхазского батальона. Это были бойцы, под руководством Шамиля Басаева принимавшие участие в грузино-абхазском конфликте. Теперь они во главе со своим командиром готовились штурмовать городское собрание. На рассвете к зданию подкатили самоходную артиллеристскую установку «Гвоздика». Моя квартира находилась в многоэтажке напротив. Я, как и другие жильцы, наблюдал за штурмом с балкона на расстоянии, может, метров 50. Первый же выстрел гаубицы проделал во фронтальной стене здания огромную брешь. После этого из постройки через окна стали выбираться безоружные депутаты и охранявшие их милиционеры, по ним открыли прицельный огонь. Погибло более десяти человек. Их родственники объявили Шамиля Басаева кровником. Со временем враги у Басаева только прибавлялись. В январе 1997 года на развалах грозненских рынков появились видеокассеты с записью казни бывшего главы администрации Веденского района Амира Загаева. — Ты признаешь свою вину в том, что в Чечне началась война? — спрашивал на видео руководивший расправой Басаев у пленника. — Аллах хорошо знает, кто из нас в этом виноват,— твердо отвечал Загаев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шамиль Басаев голосует в Ведено на выборах президента Чечни, январь 1997 года Фото: Анатолий Морковкин, Александр Неменов, Геннадий Хамельянин / ТАСС Шамиль Басаев на встрече с избирателями на выборах президента Чечни, январь 1997 года Фото: Vladimir Mashatin / AFP Террорист Шамиль Басаев в расположении своего отряда боевиков в Ботлихском районе Дагестана, август 1999 Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Шамиль Басаев голосует в Ведено на выборах президента Чечни, январь 1997 года Фото: Анатолий Морковкин, Александр Неменов, Геннадий Хамельянин / ТАСС Шамиль Басаев на встрече с избирателями на выборах президента Чечни, январь 1997 года Фото: Vladimir Mashatin / AFP Террорист Шамиль Басаев в расположении своего отряда боевиков в Ботлихском районе Дагестана, август 1999 Фото: Reuters О том, что сделал Басаев, говорили: «Такое настоящий чеченец себе не позволил бы». Сам террорист был вынужден оправдываться, что «это была казнь по закону военного времени…». Но ему никто не верил. Все понимали: Басаев сводил с односельчанином личные счеты. Это только подтвердилось, когда после завершения первой военной кампании он назначил своего младшего брата на пост главы администрации Веденского района, то есть на место казненного чиновника. Как начиналась первая чеченская О достойно принявшем смерть чиновнике стали говорить как о герое. Даже антироссийски настроенные чеченцы восхищались мужеством человека, который перед гибелью не стал просить пощады: «Он показал себя настоящим къонахом (достойным человеком.— “Ъ”)». Вся история с Загаевым перечеркнула «буденновскую славу» Басаева, помешала ему выиграть выборы президента Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ.— “Ъ”). Вчерашний «герой» стал кровником, от которого начали отворачиваться даже родственники. Чем известен Шамиль Басаев Читать далее Однажды после первой войны Басаев приехал в Алхан–Калу, где он провел школьные годы и где жил его дед по матери. Односельчане (я сам из Алхан-Калы) рассказывали мне, что старик не захотел общаться с внуком и с порога заявил ему: — Уйди с моих глаз. —Ты что, дед, меня даже чужие люди радушно встречают,— удивился террорист. — Никто тебе не рад, и ничего хорошего от тебя ждать не приходится,— отвечал старик.

Сам себе амир В начале 1999 года Шамиль Басаев ушел из правительства Аслана Масхадова. Незадолго до этого он устроил скандал в местном парламенте, обвинив президента Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) в контактах с Москвой. «У нас не президент, а чучело»,— сказал Басаев. На заседании парламента Масхадова не было. За него вступился спикер Руслан Алихаджиев. «Ты можешь как угодно относиться к Масхадову как к человеку, но тут оскорблять президента я не позволю»,— заявил спикер. А кто-то из депутатов спросил Басаева, почему он сам контактировал с российскими чиновниками, например с работавшим в 1998 году заместителем секретаря Совета безопасности России Борисом Березовским. «Мы знаем, что ты взял у него (Березовского.— “Ъ”) деньги, так вот, объясни зачем?» — потребовал депутат. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты в президенты Чечни Ахмед Закаев (слева) и Мовлади Удугов (справа) на дне рождения еще одного кандидата Шамиля Басаева ( в центре), 1997 год

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС Кандидаты в президенты Чечни Ахмед Закаев (слева) и Мовлади Удугов (справа) на дне рождения еще одного кандидата Шамиля Басаева ( в центре), 1997 год

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС Басаева этот вопрос нисколько не смутил. «Да, я взял у Березовского два миллиона долларов,— признался террорист.— Один миллион я отдал на восстановление цементного завода, а другой оставил себе. Возьмите и вы, если вам дадут». Басаев даже рассказал, что сделал со своим миллионом: купил в Азербайджане качественный бензин, перепродал его и заработал еще миллион. Вслед за Басаевым из масхадовского правительства ушел и занимавший пост министра информации Мовлади Удугов. Он тоже пытался конкурировать с Масхадовым на президентских выборах, но получил около 10% голосов. Как боевики вошли в Дагестан, а Владимир Путин — в российскую историю Басаев и Удугов созвали Конгресс народов Чечни и Дагестана, в котором приняли участие их ближайшие сторонники и несколько представителей радикальных группировок из соседней республики. На этом сборище Басаев объявил себя амиром, а в республике — шариатское правление. Учрежденный амиром Басаевым Верховный шариатский суд признал светское правление нелегитимным. «Ты теперь никто. Если хочешь руководить и дальше, иди к нам и баллотируйся в амиры»,— обратился Басаев к Масхадову. В ответ Масхадов издал указ об упразднении басаевского имамата и его шариатского суда. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чеченские боевики Аслан Масхадов (справа), Абу-Аль Валид и (второй справа) и Шамиль Басаев (в центре) со своими сторонниками, начало 2004 года

Фото: AFP Чеченские боевики Аслан Масхадов (справа), Абу-Аль Валид и (второй справа) и Шамиль Басаев (в центре) со своими сторонниками, начало 2004 года

Фото: AFP Кстати, хоть Басаев и напирал на шариат в споре с Масхадовым, сам он особой фанатичностью не отличался. Однажды к нему за поддержкой пришел религиозный активист с идей создать так называемую полицию нравов, сотрудники которой будут следить за соблюдением местными жителями в повседневной жизни требований шариата. — Нарушителей будем принародно избивать палками,— заверял активист, ожидая от Басаева одобрения инициативы. — А меня тоже побьешь, если я нарушу? — Тебя, конечно, нет,— стушевался активист. — В таком случае твоя полиция бесполезна,— сказал Басаев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Террорист Шамиль Басаев во время операции в полевых условиях после ранения в Грозном в феврале 2000-го Фото: Николай Малышев / ТАСС Террорист Шамиль Басаев за сутки до его ликвидации в июле 2006 года Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Террорист Шамиль Басаев во время операции в полевых условиях после ранения в Грозном в феврале 2000-го Фото: Николай Малышев / ТАСС Террорист Шамиль Басаев за сутки до его ликвидации в июле 2006 года Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото К концу лета 1999 года Шамиль Басаев собрал верные ему отряды боевиков и в компании арабского наемника Хаттаба напал на Дагестан. Сторонники официальных властей республики осудили агрессию и даже попытались помешать проходу боевиков на территорию соседней республики. В приграничном чеченском селении Зандак произошли вооруженные стычки между басаевцами и масхадовцами. Сторонники Масхадова, выступая в эфире официального телеканала, назвали действия Басаева предательскими. «Так мог поступить только наш враг, его (Басаева.— “Ъ”) и чеченцем после этого нельзя считать»,— утверждали масхадовцы. Обиженный этим заявлением отец террориста Салман Басаев выступил в эфире принадлежащего Мовлади Удугову оппозиционного телеканала «Кавказ». «Нам Масхадов не указ, мы никого не боимся, если надо, пойдем и на Москву»,— грозился Басаев-старший. Как, победив в первой чеченской войне, лидеры сепаратистов стали непримиримыми врагами Не случись вторая чеченская кампания, самопровозглашенный амир Басаев, скорее всего, был бы убит бывшими соратниками или кровниками. Незадолго до начала второй войны неожиданно на какое-то время пропал Ширвани Басаев, младший брат Шамиля, которые затем таким же странным образом нашелся, причем здоровым и невредимым. Официальных объяснений случившемуся тогда ни власти, ни семья Басаевых не дали. Но жители республики знали: Басаева-младшего похитили кровники старшего. Похитили — и специально отпустили. Как поговаривали, чтобы продемонстрировать свои возможности и намерения. Это было обращение к Шамилю Басаеву: «Мы могли бы убить твоего брата, но нам нужен ты — на твоих руках наша кровь».