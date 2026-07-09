Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Proenza Schouler Фото: Proenza Schouler

Уже второй сезон подряд дизайнеры предлагают самые разные интерпретации классического принта «в горошек» — от классики Carolina Herrera до горошка, лишенного привычного ритма. У Proenza Schouler точки выглядят так, будто их случайно разбросали по ткани, а затем создали вещи сложных, почти скульптурных силуэтов. Но подобные эксперименты с горошком начались вовсе не сегодня.

Одним из первых привычное представление об этом принте изменил Yves Saint Laurent. В коллекциях начала 1980-х горошек у него перестал быть ровным и предсказуемым. Круги разных цветов и оттенков располагались настолько плотно, что местами накладывались друг на друга, создавая почти оптическую иллюзию, напоминающую стереограммы, изображение в которых появляется лишь после долгого изучения. И это была лишь одна из множества интерпретаций, к которым Дом Saint Laurent возвращался снова и снова.

А для Comme des Garons горошек и вовсе стал частью ДНК бренда. Рэи Кавакубо превратила его в полноценный художественный язык: он терял правильный ритм, менял масштаб, становился частью сложной архитектуры силуэта. Позже эту тему продолжил и Джунья Ватанабе, создававший коллекции для Comme des Garons, где горошек также использовался как конструктивный, а не декоративный элемент.

При этом принт вышел далеко за пределы подиума. Он появился и в более доступных линиях Comme des Garons, в том числе в Play, где знаменитое сердце с глазами выполнялось в горошек. А во время сотрудничества с Converse бренд выпустил не только культовые кеды с сердцем, но и версии, полностью покрытые фирменным горошком, который сегодня стал почти таким же узнаваемым, как и сам логотип.

Анна Минакова