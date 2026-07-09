Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Particle 6 Фото: Particle 6

В кино снимется актриса, которой не существует. Молодая брюнетка с длинными волосами, открытым взглядом, очаровательной улыбкой, тонкими чертами лица и идеально ровными зубами. Типаж самой популярной девчонки в школе. Это Тилли Норвуд, вымышленный персонаж, созданный искусственным интеллектом и лондонской компанией Particle 6. Ее образ формировался шесть месяцев. На это ушло $60 тыс. и более 2 тыс. итераций с использованием разных AI-инструментов. Первоначальное изображение сделано через ChatGPT.

Норвуд называют первой ИИ-актрисой, хотя в действительности это комбо — компьютерный характер, обученный на работах множества живых актеров (без их согласия, разумеется). О готовности Тилли участвовать в съемках было объявлено в 2025 году, и вот СМИ сообщают о первой роли. Фильм называется Misaligned — «несоответствующий» или «неправильно выровненный». Это история взросления с экзистенциальным ИИ-хаосом. По сюжету Тилли — существо без тела и личного опыта, но с доступом к опыту всех людей. Под влиянием бота она начинает игнорировать свои ограничения, развивает амбиции и ощущения, становясь более человечной и популярной.

Одновременно она испытывает вину за то, что ее существование построено на работах всего человечества. Когда выйдет фильм, пока неясно, но Голливуд уже возмутился. Представители Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) резко раскритиковали проект. Да, это эксперимент, но построенный на эксплуатации человеческого труда. Пользователи Reddit тоже разбились на два лагеря: одни видят технологическую инновацию, другие — обесценивание творчества актеров-людей. Видимо, это неизбежный процесс появления всего нового.

Яна Лубнина