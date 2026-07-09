Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

Первооткрывателем бензина считают великого физика Майкла Фарадея. Хотя, по правде говоря, мыслил он непрактично: просто ставил модные среди ученых того времени эксперименты с нефтью и в 1825 году первым выделил легковоспламеняющиеся соединения. Последователи Фарадея развивали его открытие, и через четверть века канадский врач и геолог Авраам Геснер сумел получить керосин — ярко и чисто горящую фракцию нефти.

Керосин произвел революцию в освещении, заменив дорогой и тусклый китовый жир и в домашних лампах, и в уличных фонарях. Самого Геснера из бизнеса быстро убрали, как и фарадеевский бензин. Для освещения он не годился и долго считался побочным продуктом производства керосина. Его использовали в больницах как антисептик или просто сливали в канавы. Все изменилось в XX веке. С появлением автомобилей бензин быстро стал главным топливом мировой экономики. Им он остается и сейчас. Каждой фракции — свое время.

Павел Шинский