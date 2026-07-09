Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Barton / Reuters Фото: Joshua Barton / Reuters

Чем кашалоты отличаются от других китов? Во-первых, у них есть зубы, каждый из которых весит около 1 кг. У кашалотов огромная голова — что-то между прямоугольной и овальной, — а в ней расположен большой жировой мешок. Фонтанчик они выпускают вперед и влево, а не вверх. Питаются крупной рыбой, больше всего любят кальмаров и могут погружаться на глубину более 2 тыс. м, задерживая дыхание почти на полтора часа.

Кстати, рекордсмены они еще по одному параметру, но о нем чуть позже. Встретить кашалотов можно во многих местах, но чаще всего — в Атлантическом океане близ Азорских островов, в глубоководном каньоне Каикоура (уже в Тихом) и в Индийском океане, близ Маврикия. Последняя локация — одно из немногих мест, где круглый год постоянно проживает около 40 особей. Распространенные теперь экскурсии поплавать с кашалотами начинаются ночью.

Чаще всего этих китов можно увидеть на западном побережье Маврикия. Лодки уходят из деревушки Тамарин. Сначала сквозь темень к звездам, а ближе к 6:00 уже к оранжевому рассвету. Лодка часто останавливается: команда прослушивает, нет ли поблизости китов с помощью подводных гидрофонов, способных улавливать эхолокационные щелчки. Голоса китообразных считаются самыми сильными в живой природе. Высокочастотный треск распространяется на несколько километров. Еще бы — громкость может доходить до 236 дБ, мощнее звука взлетающей ракеты или реактивного самолета.

Эту свою способность киты используют и для охоты, оглушая жертву. Они могут подтанцовывать, тереться друг о друга, нередко выстраиваются вертикально. Когда видишь с лодки их спину, не представляешь истинных размеров: будто рубка от подводной лодки. То, что под водой находится тело весом до 50-70 т и длиной до 20 м, ощущаешь только тогда, когда плывешь рядом. Тут главное — ни в коем случае не дотронуться даже случайно до достаточно тонкой кожи этого необычного, но весьма добродушного в целом млекопитающего.

Дмитрий Буткевич