Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reportagebild / AP Фото: Reportagebild / AP

Мы восхищаемся результативностью современных нападающих. Мбаппе, Месси, Холанд и Гарри Кейн на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде забивают много. Но то, что сделал французский форвард Жюст Фонтен на чемпионате мира 1958 года в Швеции, никому не удалось повторить до сих пор.

Он забил 13 мячей в шести матчах. Это достижение даже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Причем в состав своей команды Фонтен попал случайно. Основной форвард французов Рене Блияр перед стартом турнира получил травму, и тренерский штаб был вынужден выпустить дублера. В этот момент у Фонтена не было бутс — они порвались на тренировке. Спонсоры командам тогда еще не полагались, и нападающий просто одолжил спортивную обувь у товарища по сборной. В этих стареньких разношенных бутсах с чужой ноги Жюст Фонтен начал писать историю футбола.

Хет-трик Парагваю. Дубли в ворота Югославии и Северной Ирландии. Он забил даже той великой Бразилии с 17-летним Пеле в составе, а Германии отгрузил четыре мяча. Да, эта сумасшедшая результативность стала возможна благодаря футболу, который проповедовали почти все команды того времени, играя в атаку. Иногда на поле появлялось сразу пять нападающих. Закрываться в обороне никто не думал. Защитники опекали форвардов персонально, и если нападающий обыгрывал игрока обороны, перед ним открывалось свободное пространство, которое гений Фонтена использовал как надо.

Он стал звездой номер один, но ненадолго. В 1960 году в матче чемпионата Франции, где нападающий выступал за «Реймс», один из защитников соперника сломал ему ногу. Врачи тогда сделали почти невозможное — вернули Фонтена на поле. Но второй перелом спустя год заставил его уйти из футбола. Однако даже после перелома в последние сезоны, где он появился всего восемь раз, Фонтен умудрился забить девять мячей. После карьеры он работал тренером и даже вывел ПСЖ в элитную лигу Франции, так что рекордсмен не бедствовал. Он умер в возрасте 89 лет в Тулузе, а его достижения не могут превзойти уже 67 лет.

Владимир Осипов