«Судьям и тренерам помогает искусственный интеллект»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simon Fearn / Imagn Images / Reuters Фото: Simon Fearn / Imagn Images / Reuters

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым технологичным в истории. Команды играют мячом Adidas Trionda, внутри которого установлен инерциальный датчик, фиксирующий положение и касание мяча 500 раз в секунду. Эти данные передаются в систему видеоповторов и офсайда практически мгновенно.

Именно инерциальный чип и новое ПО позволили, например, в матче Хорватия — Португалия зафиксировать едва заметное касание головой нападающего Игора Матановича, находившегося вне игры. В реальном времени этого не заметили ни судьи, ни камеры, ни игроки. Беспристрастная электроника в мяче зафиксировала контакт. Гол в ворота португальцев отменили, и Хорватия вылетела из турнира.

Adidas Trionda работает в связке с высокоскоростными камерами, расположенными по периметру арены и отслеживающими 29 точек на теле каждого игрока 50 раз в секунду. Алгоритмы собирают сотни миллионов координат за игру и при необходимости практически мгновенно выносят вердикт об офсайде. Раньше система видеоповторов тратила на это в среднем больше минуты. На прошлом мундиале в Катаре удалось сократить время до 20–25 секунд. Сегодня счет идет на единицы. Зрителям быстро демонстрируют 3D-схему момента. Параллельно судьям и тренерам помогает ИИ.

FIFA совместно с Lenovo запустили для всех 48 сборных Football AI Pro — аналитический инструмент. В его основе собственная модель Football Language. Она разбирает матчи, выявляет слабые зоны соперника, анализирует стандарты и предлагает варианты прессинга или контратак. Данные за каждый матч обновляются в течение нескольких часов после игры. Чтобы это стало возможным, Lenovo развернула на стадионах инфраструктуру из примерно 10 тыс. компьютеров.

Благодаря этому аналитики из небольших федераций, например, Кабо-Верде или Кюрасао, получили доступ к тому же уровню данных, что и штабы Франции, Аргентины или Англии.

Александр Леви