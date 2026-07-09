Россия отвергла идею бесполетной зоны над Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что над Украиной могут ввести бесполетную зону для обеспечения безопасности. Такая инициатива, пояснил господин Песков, подразумевает работу военных НАТО на украинской территории, а это то, против чего проводится СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба, — сказал Дмитрий Песков на брифинге. — В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы стран НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция».

Накануне во время открытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре один из журналистов спросил Дональда Трампа, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной. «Если будет необходимо, то да», — ответил он. Однако после дал понять, что такой вариант не рассматривается, поскольку США хотят не заморозку, а полного урегулирования конфликта. «Если у нас будет соглашение, нам не придется беспокоиться о том, что вы говорите», — сказал Дональд Трамп.