Дорогу на границе с Украиной отремонтирует курский подрядчик за 307,6 млн

Подведены итоги конкурса на ремонт автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в Льговском районе Курской области. ОКУ «Курскавтодор» заключило контракт с ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2», предложившим 307,6 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене. Протяженность ремонтируемого участка составляет 8,78 км. Подрядчику предстоит уложить новый асфальт, восстановить съезды, укрепить обочины, установить барьерные ограждения и нанести горизонтальную дорожную разметку. Источник финансирования — областной бюджет. Срок выполнения работ — до 31 октября 2027 года. Гарантийный срок на все виды работ составит от трех месяцев до пяти лет.

По данным Rusprofile, ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ (до 2022 года учредителями выступали ОГП «Курскавтодор» и ЗАО «Дорожное снабжение»). Генеральный директор — Николай Ильинов. Выручка ЗАО за 2025 год составила 3,28 млрд руб., чистая прибыль — 16,8 млн руб. С 2009 году компания стала исполнителем по более, чем 500 госконтрактам на сумму порядка 40 млрд. Основная часть контрактов попадает под категорию строительства и инженерных услуг.

В начале недели «Ъ-Черноземье» писал, о том, что содержанием дороги «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий"» в Белгородской области займется ООО «Белдорстрой» за 225,3 млн руб.

Ульяна Ларионова