Лишенный гражданства РФ Ширван Керимов остается членом Общественной палаты Самарской области

Глава региональной азербайджанской диаспоры Ширван Керимов, лишенный российского гражданства, пока остается членом Общественной палаты (ОП) Самарской области. Об этом сообщила «Ъ-Волга» заместитель председателя ОП Самарской области Екатерина Колотовкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По словам общественницы, последний раз Ширвана Керимова видели на пленарной сессии. «Официальной информации о лишении гражданства пока не поступало. Это мы узнали из новостей. На данный момент какого-либо решения по Ширвану Керимову не принято»,— рассказала зампред ОП Самарской области.

В последнее время у силовиков возник повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры. Проверяются их связи с этническими ОПГ. В прошлом году лишили гражданства России лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска Ислама Гусейнова. На этой неделе стало известно об аналогичной мере в отношении руководителя «Лиги азербайджанцев Самарской области Ширвана Керимова.

Андрей Сазонов