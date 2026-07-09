Зарубежные СМИ: Что происходит после прекращения перемирия между США и Ираном?

Четырнадцать человек погибли, около 80 ранены в результате атак США по югу Ирана, сообщили в Минздраве Исламской Республики. Двое суток стороны обмениваются ударами. Американские военные объявили о начале новых атак по Ирану, чтобы сохранить доступ к Ормузскому проливу открытым. Через несколько часов Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в Бахрейне и Кувейте. Reuters отмечает, что события развиваются по этому сценарию не впервые: сначала Иран поражает торговые суда в Ормузе, потом Штаты бьют по объектам КСИР, затем звучат заявления о приостановке переговоров. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

Контроль над Ормузским проливом стал для Ирана золотым оружием, пишет Reuters. Чтобы его сохранить, Тегеран готов идти на риск новой эскалации конфликта с Вашингтоном. Ормуз оказался даже более важным вопросом, чем ядерная программа, ради которой страна десятилетиями выдерживала санкции. «Признайте новый иранский порядок в Ормузском проливе: это единственный путь вперед», — написал в соцсетях член комитета по нацбезопасности Ирана Эбрахим Азизи. Но, разыгрывая этот козырь, Исламская Республика может попасть в длительный спор с остальным миром.

Две ночи подряд США атаковали иранские города вдоль Ормузского пролива. Всего нанесено 90 ударов по военным целям, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, сообщило Центральное командование Штатов. Al Jazeera отмечает, что это самая серьезная эскалация с момента подписания сторонами меморандума об окончании боевых действий в середине июня. Корпус стражей исламской революции атаковал две американские базы в Кувейте, две в Бахрейне и пообещал расширить удары и на другие объекты США в регионе, если Пентагон не перестанет бомбить Иран.

Снова вступить в активную фазу конфликта собирается Израиль. Times of Israel пишет, что в страну возвращаются американские самолеты-заправщики, которые были выведены из эксплуатации во время перемирия. Прежде они базировались на стоянке в аэропорту Бен-Гурион. Сообщается, что премьер Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поздно вечером 8 июля провели консультации. Рассматривались несколько сценариев развития событий. ЦАХАЛ повысил уровень боеготовности, поддерживая как оборонительный, так и наступательный режим. По данным издания, у военных есть готовый оперативный план, истребители вооружены, а базы оснащены в соответствии с разведывательной информацией.

Издание Jerusalem Post уточняет, что сейчас в Иерусалиме ждут действий Ирана: будет ли он направлять ракеты в сторону Израиля. По данным газеты, американцы не сокращали численность своих войск, состав миссии сохранился таким же, каким он был до подписания с Тегераном меморандума о прекращении огня. И это позволяет быстро перевести ситуацию из состояния «от нуля до ста».

Вашингтон оценил длительность новой волны эскалации. Источники Axios полагают, что закончить можно в течение месяца — все зависит от дальнейших шагов Тегерана. Как отметил один из собеседников портала, США наносят удары, «чтобы иранцы поняли, что мы не шутим».