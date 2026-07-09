«Важно понять, где слова, а где дела»

«Сэр, мы любим вас» — так Дональд Трамп охарактеризовал обстановку на заседаниях саммита НАТО в Анкаре, имея в виду отношение к нему европейских союзников. «Если взрослые, солидные люди говорят такое, разве это не мило?» — резюмировал президент США. Фраза стала мемом и главным хитом завершившегося мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западный мир постепенно преодолевает раскол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп, как и предполагалось, затмил собой всю информационную повестку 36-го саммита НАТО в Анкаре. Могло даже показаться, что 47-й президент США превратил важное мероприятие в шоу своего имени. Действительно, звучало много ярких фраз и заявлений. «Они полностью признали мой авторитет, — говорил он. — Мировая элита рукоплещет: "Сэр, мы любим вас" — разве это не мило?» Судя по всему, платой за любовь вкупе с повышением оборонных расходов стало сохранение НАТО.

Тем не менее глава Белого дома продолжил публичную пикировку с премьером Италии Джорджей Мелони и призвал исключить Испанию из альянса за отказ сотрудничать. Также он вспомнил про Гренландию, заставив европейцев в очередной раз схватиться за сердце. Собственно, шоу сопровождает все, что делает 47-й президент. Поэтому главная задача комментаторов — понять, где слова, а где реальные дела.

Несмотря на уничижительное отношение к союзникам, Трамп подписал общую декларацию саммита.

Мероприятие прошло без сбоев по заранее согласованному сценарию. Это подтверждает тезис: США ни при каких условиях не могут прекратить связи с европейскими партнерами. Какими бы они ни были. Второй важный момент: несмотря на жесткие заявления по Ирану и фактический срыв переговоров, а также военные удары, Трамп по-прежнему настроен на сделку. Новое обострение рассматривается как очередное принуждение к миру. Впрочем, это принуждение вполне может затянуться.

Есть версия, близкая к реальности: пауза была нужна, чтобы стабилизировать мировую экономику. Теперь, когда проблема отчасти решена, можно опять нажать на аятолл. Видимо, так и будет: наскок — откат, переговоры — боевые действия. Вплоть до того, пока Тегеран не уступит.

Теперь об Украине. Вроде бы для Зеленского все сложилось удачно — Киеву обещали лицензии на производство ракет Patriot.

Трамп выразил поддержку украинской власти и вооруженным силам, но продолжил говорить о мирной сделке с Россией. Нельзя утверждать, что глава Белого дома завтра не изменит мнение. Однако он умеет слышать партнеров, понимает аргументы, разбирается в конъюнктуре и зависим от общественного мнения. Ну и, конечно, любит, когда его хвалят. В данном случае цель оправдывает средства: сохранение НАТО для европейцев действительно важнее, поэтому и в любви признаться не жалко.

Дмитрий Дризе