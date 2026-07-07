В Красноярске пресекли вывоз советских госнаград в Китай

Красноярские таможенники пресекли незаконный вывоз в Китай четырех советских государственных наград. Ордена и медали были обнаружены в аэропорту Красноярска в багаже 57-летнего иностранца. Часть предметов экспертиза признала культурными ценностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Сибирского таможенного управления, в дорожной сумке пассажира находились орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

По словам правонарушителя, госнаграды он купил на одном из российских рынков.

В отношении иностранца возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Как писал «Ъ-Сибирь», в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники обнаружили в багаже россиянина более 20 кг нефрита, которые тот намеревался вывезти в Дубай. Как пояснили в ведомстве, вывоз ценного минерала в качестве товара для личного пользования запрещен.

Михаил Кичанов