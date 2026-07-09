Башкирский холдинг спасет от банкротства челябинские «Утиные фермы»

Арбитражный суд Челябинской области прекратил длившееся девять лет дело о банкротстве ООО «Утиные фермы». Предприятие выкупит башкирское ООО «Союзпромптица» (входит в тройку крупнейших производителей индейки в России), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому новый инвестор обязуется восстановить производство утки в Красноармейском районе. Если через два года выпуск продукции не достигнет 500 тонн, кредиторы смогут возобновить взыскание долгов. При этом реестровым кредиторам предоставлена пятилетняя отсрочка по выплатам.

Ранее актив челябинской птицефабрики пыталась купить группа «Черкизово» за 850 млн рублей, но в итоге отказалась от сделки из-за изменения стратегии и плохого состояния ферм. Холдинг «Равис» также не стал выкупать производство. В итоге суд доверил восстановление площадки башкирскому холдингу, который уже выплатил бывшему собственнику 5 млн рублей за долю в компании.

Проект «Утиные фермы» был запущен в 2014 году, но в 2019-м компания обанкротилась, не справившись с кредитами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Союзпромптица» зарегистрировано в августе 2022 года в городе Мелеуз (Башкирия). Компания специализируется на производстве мясных полуфабрикатов и входит в число крупнейших индейководческих холдингов страны. Директор — Андрей Ковалев. Крупнейшим учредителем является бывший депутат Госдумы Евгений Туголуков (45%), долями также владеют Валентина Галицкая (10%), Алена Голубева и Юлия Серых (по 2,5%). Среднесписочная численность персонала превышает 1,1 тыс. человек. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 279 млн руб.

Евгений Рыженьков