Липецкая прокуратура взыскала 194 млн рублей с подрядчика проекта «Шелковый путь Данкова»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры к ООО «Прочные основы» о взыскании 193,6 млн руб. в пользу отдела городского хозяйства администрации Данковского округа. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована, поэтому основания, по которым суд удовлетворил требования надзорного ведомства, на данный момент неизвестны.

Иск прокуратуры был связан с применением последствий недействительности ничтожной сделки между муниципалитетом и подрядчиком. Речь идет о контракте на благоустройство центральной части Данкова по проекту «Шелковый путь Данкова». Ранее, в августе 2025 года, прокуратура через суд аннулировала контракт. С заявлением о взыскании выплаченных подрядчику средств ведомство обратилось в арбитраж в марте 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Прочные основы» зарегистрировано в Воронеже в мае 2023 года. В 2025 году компания сменила юридический адрес, сначала переехав в Грозный, а затем — в Аргун (Чеченская Республика). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором является Владислав Таран. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 37%, до 954,8 млн руб., при этом чистая прибыль сократилась на 65% — до 774 тыс. руб.

Контракт на реализацию проекта «Шелковый путь Данкова» был заключен с ООО «Прочные основы» в марте 2024 года по итогам конкурентной закупки. Компания должна была благоустроить улицы Карла Маркса, Урицкого и Вермишева. Первоначальная стоимость работ составляла 147,4 млн руб., однако впоследствии цена контракта увеличилась до 194,9 млн руб. К моменту его расторжения по соглашению сторон в декабре 2024 года подрядчик успел выполнить работы на 193,6 млн руб.

Проект благоустройства «Шелковый путь Данкова» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимого Минстроем России, в 2023 году.