В Тамбове приняли дополнительные меры для укрытия людей при ракетной опасности

Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям Тамбова рекомендовано на период объявления опасности атаки беспилотников и ракетной опасности предоставлять гражданам доступ в объекты капитального строительства для кратковременного укрытия от поражающих элементов при обстрелах. Соответствующее постановление, подписанное мэром Тамбова Максимом Косенковым, опубликовали 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Действие документа также распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах (МКД), которым рекомендовано пускать людей во время обстрела в подъезд или подвал дома (помещения общего имущества).

Не распространяется действие постановления на квартиры в МКД, домовладения, недостроенные здания и еще ряд объектов:

военные и специальные объекты;

режимные объекты;

объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи;

объекты энергетики;

объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

дошкольные и иные образовательные организации;

стационарные учреждения социального обслуживания.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что сегодня в Курской области при атаке ВСУ на автозаправочную станцию пострадали три человека — 41-летний мужчина, двухлетний ребенок и его 40-летняя беременная мать. А в Белгородской области беспилотники нанесли удары по коммерческим объектам: погиб один мирный житель и ранены еще семь человек.

Денис Данилов