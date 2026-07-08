В Тамбове приняли дополнительные меры для укрытия людей при ракетной опасности
Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям Тамбова рекомендовано на период объявления опасности атаки беспилотников и ракетной опасности предоставлять гражданам доступ в объекты капитального строительства для кратковременного укрытия от поражающих элементов при обстрелах. Соответствующее постановление, подписанное мэром Тамбова Максимом Косенковым, опубликовали 8 июля.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Действие документа также распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах (МКД), которым рекомендовано пускать людей во время обстрела в подъезд или подвал дома (помещения общего имущества).
Не распространяется действие постановления на квартиры в МКД, домовладения, недостроенные здания и еще ряд объектов:
- военные и специальные объекты;
- режимные объекты;
- объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи;
- объекты энергетики;
- объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- дошкольные и иные образовательные организации;
- стационарные учреждения социального обслуживания.
«Ъ-Черноземье» сообщал, что сегодня в Курской области при атаке ВСУ на автозаправочную станцию пострадали три человека — 41-летний мужчина, двухлетний ребенок и его 40-летняя беременная мать. А в Белгородской области беспилотники нанесли удары по коммерческим объектам: погиб один мирный житель и ранены еще семь человек.