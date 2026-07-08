Один человек погиб и еще семь ранены дронами ВСУ в Белгородской области

ВСУ продолжают «дроновый террор» против мирного населения Белгородской области, заявил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале. В результате двух ударов по коммерческим объектам ранены семь человек, и есть один погибший — мужчина скончался на месте.

Сразу шесть мирных жителей получили ранения в результате удара, унесшего жизнь белгородца. Среди них — несовершеннолетняя девочка в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

«Медики делают все возможное»,— подчеркнул господин Шуваев.

Четверых пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Трое из них получили множественные осколочные ранения.

Второй беспилотник сдетонировал на парковке другого коммерческого объекта. Одна женщина получила осколочные ранения, бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу №2. Информация о других последствиях уточняется.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлые сутки ВСУ нанесли 123 удара по Белгородской области. В результате ранения получили десять мирных жителей в Валуйском, Новооскольском, Краснояружском, Шебекинском и Яковлевском округах.

Денис Данилов