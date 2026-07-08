Глава Удмуртии: очень-очень ответственно нужно работать

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о риске в работе губернатора в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Управление регионом неизбежно соприкасается с риском. Ты должен выбрать, какой проект приоритетнее, поскольку ресурсов на все не хватает. Потому риск постоянен. Признаюсь, иногда бывает одно, а на выходе — другое, например сдвиги сроков сдачи объектов. В целом, риск оправдывается. Главное, чтобы это было не эмоционально, а осмысленно, отталкиваясь от просьб жителей. Очень-очень ответственно нужно работать»,— отметил он.

Напомним, ранее в ходе прямого эфира господин Бречалов назвал проблемы с топливом в регионе ажиотажем. В частности, начались сложности у селян, из-за чего им направят 300 т дизтоплива. Глава региона также добавил, что ограничения на отпуск бензина в канистры пока не снимут из-за возможности появления новых очередей.