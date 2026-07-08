Андрей Марцевой повышен до операционного директора «Магнита у дома»

Топ-менеджер розничной сети «Магнит» Андрей Марцевой назначен операционным директором формата «Магнит у дома» по всей федеральной сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С 2025 года он занимал должность управляющего директора группы округов «Центр» с головным офисом в Воронеже. Временно исполнять обязанности на этом посту будет другой топ-менеджер по округам Владимир Марченко.

Андрей Марцевой работает на руководящих должностях в сфере ритейла более 25 лет. К «Магниту» он присоединился в 2021 году, возглавив Центральный округ компании.

В контур управления группы округов «Центр» входят 11 регионов: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Тут работают около 2,5 тыс. магазинов формата «у дома», пять распределительных центров, численность персонала — 27 тыс. человек. Как отмечают в компании, Центральный округ регулярно занимает лидирующие позиции в операционном рейтинге сети.

По итогам 2025 года «Магнит у дома» включает 21,7 тыс. торговых точек, что составляет около 68,3% розничной выручки всех форматов компании. Всего «Магнит» объединяет более 34 тыс. таких точек в 4,7 тыс. населенных пунктов России.

Анна Швечикова