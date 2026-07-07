Глава реготделения «Родины» выдвинулся на выборы белгородского губернатора

Избирательная комиссия Белгородской области зарегистрировала шестого кандидата на выборы губернатора. Речь идет о председателе регионального отделения партии «Родина» Сергее Еськове. Об этом сообщили в облизбиркоме, уточнив, что регистрация претендентов на пост главы региона завершена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава белгородского отделения партии «Родина» и кандидат в губернаторы Белгородской области Сергей Еськов

Фото: избирком Белгородской области Глава белгородского отделения партии «Родина» и кандидат в губернаторы Белгородской области Сергей Еськов

Фото: избирком Белгородской области

Сергею Еськову 65 лет. Он родился в Губкинском округе Белгородской области. В 2007 году окончил частную Современную гуманитарную академию, которая впоследствии вошла в состав частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт цифрового образования». По данным Rusprofile, господин Еськов руководит реготделением «Родины» с 2021 года, когда безуспешно выдвигался на выборы депутатов Госдумы. Также господин Еськов управляет белгородским АО «Имидж» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и владеет местными же ООО «Торговый дом "Купец"» (оптовая торговля соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками), ООО «Чистоконтакт сервис» (производство готовых кормов, кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах), ООО «Ресурсный центр "Рост"» (ему принадлежит 51%, оставшаяся доля у Олега Данькова; компания оказывает услуги по дополнительному образованию для детей и взрослых).

Ранее на выборы губернатора Белгородской области выдвинулись еще пять кандидатов:

Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;

Валерий Шевляков от КПРФ;

Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;

Евгений Дремов от ЛДПР;

Александр Шуваев от «Единой России».

В этом году в Белгородской области пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы от региона. Также состоятся довыборы в горсовет Белгорода, Совет депутатов Валуйского округа и Совет депутатов Грайворонского округа.

О том, какие кандидаты из макрорегиона вошли в территориальные списки «Единой России» к выборам в Госдуму,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова