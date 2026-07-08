Президент Зимбабве продлил свои полномочия и отменил прямые выборы
83-летний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, продлевающий его пребывание у власти до 2030 года, сообщает Reuters. Документ, ранее одобренный обеими палатами парламента страны, вступил в силу немедленно.
Эммерсон Мнангагва
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Помимо увеличения срока полномочий президента с пяти до семи лет, новый закон содержит положение об отмене прямых всенародных выборов главы государства. Теперь президент будет назначаться парламентом страны.
Слухи о том, что Мнангагва намерен остаться у власти после истечения второго срока в 2028 году, появились около двух лет назад, тогда его сторонники на митингах правящей партии ЗАНУ-ПФ начали скандировать лозунги с требованием дать ему больше времени. В прошлом году партия приняла резолюцию о внесении поправок в конституцию, а в феврале текущего года это предложение получило одобрение кабинета министров.
Законопроект вызвал недовольство представителей оппозиции, назвавших его принятие парламентом «конституционным переворотом». По словам одного из лидеров оппозиции, Макомбореро Харузившэ, законопроект «лишает граждан фундаментального права напрямую избирать своего президента».
Инициатива по изменению Конституции, известная как «Поправка №3», впервые была одобрена кабинетом правящей партии «Зану-ПФ». Целью таких изменений является продление второго срока полномочий действующего президента Эммерсона Мнангагвы до 2030 года, а также изменение порядка избрания главы государства — вместо всенародного голосования он будет назначаться парламентом. Это вызвало опасения оппозиции и политологов, которые считают, что Мнангагва, известный под прозвищем Крокодил, стремится к пожизненному пребыванию у власти.
Эммерсон Мнангагва пришел к власти в 2017 году после военного переворота, свергнувшего многолетнего правителя Роберта Мугабе, который сам правил с 1980 года. Мнангагва, который был вице-президентом при Мугабе, официально занял пост президента после выборов 2018 года. В августе 2023 года он был переизбран на второй срок. Многие обещания Мнангагвы, данные после прихода к власти, такие как борьба с экономической изоляцией и коррупцией, не были выполнены, что привело к недовольству населения. Международные наблюдатели неоднократно отмечали, что выборы в Зимбабве не соответствуют региональным и международным стандартам. В июле 2023 года президент Зимбабве также подписал «закон о патриотизме», который запрещает критику правительства и может приводить к тюремному заключению до 20 лет.