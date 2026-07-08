Глава села и два бойца «Орлана» пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области из-за ударов двух беспилотников пострадали глава территориальной администрации и два бойца подразделения Росгвардии «Орлан». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один из бойцов и глав поселения получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при детонации дрона в селе Долгое Валуйского округа. Бригада скорой помощи везет их в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, чиновник в тяжелом состоянии.

Второй боец получил осколочные ранения грудной клетки, плеча, бедра, живота и рук при отражении атаки FPV-дрона в Шебекине. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациента переведут в горбольницу №2 облцентра.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины были ранены десять мирных жителей. На выходных при детонации дрона пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Чиновник получил осколочное ранение бедра — ему потребовалась операция.

Алина Морозова