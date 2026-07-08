Иркутянина обвинили в госизмене и попытке перехода госграницы под Белгородом

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении 21-летнего жителя Иркутской области. Молодого человека обвиняют в попытке перехода государственной границы в Белгородской области для вступления в террористическую военизированную украинскую организацию. Об этом сообщили в прокуратуре и УФСБ по Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следственного отдела УФСБ, фигурант по собственной инициативе принял решение вступить в запрещенную в РФ украинскую организацию для участия в боевых действиях против России.

«Обвиняемый рассчитывал занять должность в подразделении разведки террористической структуры»,— рассказали в региональном УФСБ.

Молодой человек прибыл в город Шебекино (около 35 км от Белгорода). Там он планировал перейти на территорию Украины, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Иркутянина обвиняют по трем статьям УК РФ в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации, а также публичных призывах к терроризму и экстремизму. Следствие считает, что обвиняемый в июле 2024 года стал участником террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины.

Денис Данилов