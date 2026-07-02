Пожизненный срок грозит 23-летнему белгородцу за госизмену и призывы к убийству

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, а также публичных призывах к терроризму и экстремизму. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Информацию о направлении дела в суд опубликовала региональная прокуратура 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый в июле 2024 года стал участником террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он «побуждал других лиц к коммуникациям с ее представителем для вступления в ее ряды либо в иную террористическую организацию». Помимо этого, фигурант «проводил информационные акции» в Сети, направленные на оправдание противоправной деятельности, а также призывал к насильственному свержению власти. В августе 2024 года он также опубликовал в мессенджере сообщение, побуждающее к убийству по национальному признаку.

Белгородцу вменяют четыре статьи УК РФ:

госизмена (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы);

участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд признал 20-летнего воронежца Павла Владимирова виновным в подготовке к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Денис Данилов