Операторы кикшеринга пополнят бюджет Нижнего Новгорода на 3,7 млн рублей

Доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год планируют увеличить на 3,7 млн руб. за счет поступлений от средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующую поправку гордума рассмотрит в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эти доходы числятся как прочие поступления от использования городского имущества.

Также среди июньских правок — рост доходов на 24 млн руб. от штрафов за нарушение правил парковки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году мэрия ужесточила требования к операторам проката электросамокатов. В том числе в соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ: с 2025 года в городе действуют специальные парковки для самокатов. Какие ставки ввели для операторов, в мэрии не сообщали.

Галина Шамберина