Самокаты в новых рамках

Администрация Нижнего Новгорода намерена ограничить число электросамокатов у операторов кикшеринга. Эти цифры планируется прописать в соглашении мэрии и операторов на сезон 2026 года. Заключить соглашение с «ВУШ», «Юрент» и «Микромобильность Технологии» (Яндекс Go) планируется в ближайшее время, рассказал директор департамента транспорта Андрей Житников. На заседании профильной комиссии гордумы 20 марта обсудили итоги прошлого сезона: число поездок на электросамокатах снизилось, но чиновники недовольны большим числом нарушений.

Андрей Житников рассказал также, что мэрия хочет закрепить в соглашении возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и ответственность операторов за ненадлежащее исполнение соглашения. Конкретные цифры по числу СИМ и расходов операторов Андрей Житников не привел.

Он уточнил, что сезон проката установлен с 1 апреля по 15 октября, его продление будет возможно по мотивированному ходатайству операторов.

Директор департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) Андрей Бузин рассказал, что в 2025 году за нарушения, касающиеся СИМ, составили 1,2 тыс. протоколов по ч. 2 ст. 3.8 КоАП Нижегородской области (размещение вне установленных мест) с общей суммой штрафов 33,7 млн руб. По статье 27.10 КоАП РФ изъяли почти 1,9 тыс. самокатов. Операторы кикшеринга обжаловали 663 постановления АТИ, суды пока рассмотрели 44 дела. По 134 постановлениям штрафы оплачены добровольно. По статье 9.3 регионального КоАП (неисполнение решений органов местного самоуправления) вынесено 268 постановлений, все находятся в судах.

Руководитель направления по взаимодействию с органами госвласти ООО «ВУШ» Айрат Шайдуков рассказал, что в 2025 году на фоне новых ограничений и сбоев работы интернета число поездок в Нижнем Новгороде снизилось с 3 до 2 млн, общая протяженность — с 6 до 4 млн км. Оператор в связи с этим просит мэрию расширить сеть парковок для СИМ.

В защиту кикшеринга господин Шайдуков привел общероссийскую статистику: в 2025 году с частными СИМ произошел 41 летальный случай, с арендными — 13. Он считает, что на фоне ограничений пользователи покупают собственные самокаты, которые могут быть мощнее, и на них не действует автоматическая блокировка скорости.

Представитель «ВУШ» выразил надежду, что в новом сезоне у АТИ будет меньше работы из-за самокатов. Андрей Бузин в этом усомнился, назвав «ВУШ» лидером по числу протоколов. Айрат Шайдуков парировал, что и самокатов у них больше.

Директор АТИ также попросил у оператора возможность инспекторам через приложение отслеживать число самокатов и их местонахождение. По его словам, «ВУШ» и сам не всегда знает, где находятся его самокаты, а также очень долго реагирует на требование их убрать. В АТИ недовольны и тем, что кикшеринг в прошлом году продолжил работать после 15 октября, пригрозив, что при не согласованном продлении сезона в текущем году готовы изъять все 12 тыс. самокатов.

Председатель комиссии Станислав Прокопович поблагодарил представителя «ВУШ» как почти единственного, кто не избегает острых встреч. Вместе с тем он отметил, что, если кто-то строит бизнес, надо строить и ответственность, а штрафы быстро приводят участников рынка в чувства.

Ирина Швецова