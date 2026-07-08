Дополнительные электрички в Бор назначены после остановки нижегородской канатки

Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые горы (Бор) начнут курсировать с 9 июля. Об этом сообщила Горьковская железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Электропоезд №6278 будет отправляться ежедневно в 20:30 с прибытием на Моховые горы в 21:10. Обратный поезд №6277 отправится из Моховых гор в 21:32 и прибудет в Нижний Новгород в 22:06.

Еще одна дополнительная электричка №6233 будет курсировать по выходным. Со станции Моховые горы она отправится в 16:28.

Как писал «Ъ-Приволжье», дополнительное транспортное сообщение между Нижним Новгородом и Бором вводится в связи с внеплановой остановкой канатной дороги через Волгу, которая произошла 5 июля. Из кабинок воздушной переправы эвакуировали 16 человек. Сейчас канатная дорога не работает, между городами увеличили число автобусных и речных рейсов.

Владимир Зубарев