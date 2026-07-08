В Воронежской области рассчитывают собрать по 6 млн тонн зерна и сахарной свеклы

По предварительной оценке, в 2026 году Воронежская область рассчитывает получить 6 млн т зерновых, 5,7 млн т сахарной свеклы, 1,6 млн т масличных культур. Предполагается также обеспечить плановые объемы производства картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Общая посевная площадь под урожай 2026 года составила в регионе свыше 2,7 млн га. Яровой сев провели на территории 1,9 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на 714 тыс. га, сахарная свекла — на 130 тыс. га, подсолнечник — почти на 600 тыс. га.

По данным региональных властей, в отдельных южных районах области началась жатва. Уже обмолочено 4,5 тыс. га.

«Особое внимание уделяется обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. В нашей области ситуация в этом плане управляемая. Министерство сельского хозяйства региона совместно с Минсельхозом РФ на постоянной основе ведут мониторинг поставок и цен»,— заявили в облправительстве.

Уборочная кампания в разгар топливного кризиса уборочная кампания вызывает опасения у представителей предпринимательского сообщества. Расход топлива комбайнами остается крайне высоким. Это может привести к дальнейшему росту цен на хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию.

Подробнее о том, как спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов