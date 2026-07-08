Экс-главу госкомтранса Башкирии приговорили к 12 годам строгого режима

Бывший глава госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству и экс-заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов был признан виновным во взяточничестве. Кировский райсуд Уфы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По данным портала «Пруфы», прокуратура доказала семь эпизодов получения им взяток.

До вынесения приговора, по данным издания, подсудимый заявил в суде, что пописал контракт с Минобороны РФ и попросил отправить его на СВО.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на следствие, Тимур Мухаметьянов получил взятку в размере 450 тыс. руб. от представителя компании ООО «Техстрой», взамен обещая помощь в освобождении от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и «общее покровительство».

Олег Вахитов