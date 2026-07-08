Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стартапы, остро нуждающиеся в стремительном росте, теперь могут получить новую форму поддержки. Крупные игроки — OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, Amazon — делятся с растущим бизнесом значительными объемами токенов. Получается, у нас новый вид кредитования.

Крупнейшие ИИ-компании относятся к процессу разборчиво, пишет WSJ. Они «раздают» стартапам вычислительные мощности на своих облаках на миллионы долларов, чтобы захватить долю рынка и превратить заемщиков в постоянных клиентов. Среди предложений — скидки до 75% на использование моделей, кредиты от Amazon, Microsoft и Google на покрытие облачных сервисов. Такие меры позволяют бизнесу дольше обходиться без новых раундов инвестиций и интенсивнее тестировать модели.

Модельные провайдеры (OpenAI, Anthropic) и облачные гиганты (AWS, Azure, GCP) конкурируют за место под солнцем: обязательства бизнеса и долгосрочные контракты определят, кто станет основной инфраструктурой. Кредитные токены закончились — и компания продолжает платить по полным тарифам, но уже является клиентом поставщика. Так гиганты удерживают деньги внутри экосистемы: инвестиции в стартапы частично возвращаются через оплату облачных услуг, превращаясь в гарантированную выручку.

Кредиты токенами, мощности в облаках, тестирование моделей — мы живем в поразительное время, где образ жизни меняется за считанные месяцы. И главной ценностью для бизнеса может оказаться скорость развития, и за нее приходится платить все больше.

Яна Лубнина