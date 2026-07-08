Франция обязала запрещенную Meta возобновить оплату новостного контента СМИ

Французский антимонопольный регулятор потребовал, чтобы Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) начала переговоры с новостными изданиями по оплате их контента, который компания размещает у себя на платформах. Управление по конкуренции Франции дало американской корпорации 15 дней на выполнение этого требования.

Решение принято по жалобе двух крупнейших ассоциаций французских информационных издательств DVP и APIG, представляющих интересы более 1,2 тыс. изданий. Издательства заявили, что после истечения срока действия предыдущего соглашения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) с французскими СМИ американская корпорация резко сократила размер выплат. Кроме того, утверждают издательства, корпорация «хочет навязать собственный метод подсчета выплат» и «отказывается предоставлять им информацию, необходимую для объективной оценки» правильности этого метода. Предыдущее соглашение об оплате за новостной контент было заключено сторонами в 2021 году и истекло к началу 2025 года.

Аналогичное соглашение под давлением французских регуляторов заключила в 2021 году и Google. В 2024 году Управление по конкуренции оштрафовало Google на €250 млн за несоблюдение положений этого соглашения, а также за использование контента для обучения ИИ-моделей без разрешения соответствующих французских СМИ.

Алена Миклашевская