Франция обязала запрещенную Meta возобновить оплату новостного контента СМИ
Французский антимонопольный регулятор потребовал, чтобы Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) начала переговоры с новостными изданиями по оплате их контента, который компания размещает у себя на платформах. Управление по конкуренции Франции дало американской корпорации 15 дней на выполнение этого требования.
Решение принято по жалобе двух крупнейших ассоциаций французских информационных издательств DVP и APIG, представляющих интересы более 1,2 тыс. изданий. Издательства заявили, что после истечения срока действия предыдущего соглашения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) с французскими СМИ американская корпорация резко сократила размер выплат. Кроме того, утверждают издательства, корпорация «хочет навязать собственный метод подсчета выплат» и «отказывается предоставлять им информацию, необходимую для объективной оценки» правильности этого метода. Предыдущее соглашение об оплате за новостной контент было заключено сторонами в 2021 году и истекло к началу 2025 года.
Аналогичное соглашение под давлением французских регуляторов заключила в 2021 году и Google. В 2024 году Управление по конкуренции оштрафовало Google на €250 млн за несоблюдение положений этого соглашения, а также за использование контента для обучения ИИ-моделей без разрешения соответствующих французских СМИ.
Власти Канады в 2023 году приняли аналогичный закон об онлайн-новостях, который позволил издательствам вести коллективные переговоры с технологическими компаниями о выплатах за использование журналистских материалов. В ответ на это корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила о намерении отключить доступ к новостным сервисам Facebook и Instagram для всех канадских пользователей. Австралия в 2021 году также первой в мире приняла похожий закон, обязав крупные технологические компании, включая Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google, платить за размещение новостного контента национальных СМИ.
Еврокомиссия, являющаяся высшим исполнительным органом ЕС, также активно следит за деятельностью Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google. В ноябре 2024 года Еврокомиссия оштрафовала Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на €798 млн за монополизм на рынке онлайн-рекламы, обвинив компанию в привязке Facebook Marketplace к своей соцсети и навязывании невыгодных условий другим поставщикам услуг. В 2024 году Еврокомиссия начала расследования против нескольких крупных американских корпораций, включая Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Alphabet, из-за возможных нарушений «Закона о цифровых рынках» (DMA). Одним из направлений расследований в отношении Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) является модель «плати или соглашайся», которая, по мнению регулятора, не дает пользователям реального выбора и может нарушать законодательство ЕС.