Правительство РФ выделило Курской области 4,4 млрд на медицину и культуру

В 2026 году из федерального бюджета будет направлено Курской области свыше 3 млрд руб. на медицину и здравоохранение, а также 1,4 млрд руб. на развитие культуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Хинштейн по итогам рабочей поездки в Москву, состоявшейся 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Вопросы здравоохранения обсуждались на рабочей встрече господина Хинштейна и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Направленные в регион средства, среди прочего, пойдут на строительство двух новых ФАПов, ремонт четырех поликлиник, а также закупку лекарств для льготников. Губернатор также обратился к вице-премьеру с просьбой о помощи с ремонтом и оснащением необходимым оборудованием детской стоматологической поликлиники.

«По сути, это единственное специализированное учреждение на всю область, однако здание является приспособленным, мощностей не хватает, возможности проведения лечения под общим наркозом нет. Переломить ситуацию поможет расширение — поликлинике передано соседнее здание: оба требуют капитального ремонта»,— пояснил Александр Хинштейн.

С министром культуры РФ Ольгой Любимовой глава региона обсудил создание на территории «Курской крепости» музейно-выставочного центра, финансирование археологических работ на территории, проведение «Больших гастролей», а также другие вопросы. Средства федерального бюджета в регионе направят на строительство и ремонт 18 объектов, в числе которых 12 районных и сельских домов культуры, три муниципальных библиотеки и школа искусств. Помимо этого в регионе начато строительство новой детской школы искусств, которая разместится в поселке Солнцево.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе рабочей поездки Александра Хинштейна также рассматривались вопросы расширения свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области. По словам господина Хинштейна, уже сейчас в проработке находятся семь проектов с инвестициями свыше 200 млрд руб.

Денис Данилов