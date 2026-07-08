Курская свободная экономическая зона может привлечь 200 млрд рублей

Вопрос расширения свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области обсуждался 7 июля в ходе рабочей встречи вице-премьера Александра Новака и главы региона Александра Хинштейна. По словам господина Хинштейна, уже сейчас в проработке находятся семь проектов с инвестициями свыше 200 млрд руб. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Детальной информации о проектах губернатор не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Хинштейн отметил, что зампред правительства РФ «активно поддерживает» инициативу расширения СЭЗ на всю Курскую область. Стороны также обсудили обеспечение региона топливом и вопросы модернизации и ремонта электрического оборудования.

«Ъ-Черноземье» 6 июля сообщал, что курские власти хотят ускорить расширение СЭЗ. На оперативном совещании в облправительстве Александр Хинштейн подчеркнул, что речь идет о «новых налогах, новых рабочих местах и новых вливаниях в экономику».

В Курской области свободная экономическая зона (СЭЗ) действует в рамках девяти приграничных районов. Сейчас в ней представлен только один резидент — производитель колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское». В свободной экономзоне предприятие решило реализовать проект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе. Объем инвестиций составил 120 млн руб.

Накануне Александр Хинштейн в Москве также провел рабочие встречи с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Чернышенко. По итогам, в частности, сообщалось, что реализация проектов в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов способствовала вводу в эксплуатацию более 450 тыс. кв. м жилья в Курской области, привлечению 33,8 млрд руб. внебюджетных средств, а также поступлению налоговых и неналоговых доходов в размере 2,6 млрд руб.

Денис Данилов