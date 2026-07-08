Второй из трех раненых скончался в больнице после стрельбы под Саратовом

В Саратовской области скончался второй из трех пострадавших при стрельбе около Калининска. Выживший саратовец находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Саратовом скончался второй раненый при стрельбе возле Калининска

Фото: t.me / mvd_64 Под Саратовом скончался второй раненый при стрельбе возле Калининска

Фото: t.me / mvd_64

В конце июня 41-летний мужчина открыл стрельбу по людям под Саратовом. В Калининскую райбольницу доставили троих мужчин. У 34-летнего, 38-летнего и 60-летнего пациентов врачи диагностировали огнестрельные ранения туловища и ног.

В полиции сообщили, что ночью на автодороге в пригороде Калининска местный житель поссорился с пострадавшими, после чего выстрелил в них, предположительно, из охотничьего ружья. После этого мужчина скрылся. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Фигурант был объявлен в федеральный розыск.

1 июля в больнице скончался первый пострадавший при стрельбе. 2 июля правоохранители задержали подозреваемого. В ходе обыска у него изъяли охотничье ружье, используемое им при совершении преступления. Позже Калининский районный суд отправил обвиняемого под стражу.

Марина Окорокова