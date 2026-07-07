Инфраструктурные кредиты помогли ввести 450 тысяч «квадратов» жилья в Курской области

Реализация проектов в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов с 2022 года способствовала в Курской области вводу в эксплуатацию более 450 тыс. кв. м жилья, привлечению 33,8 млрд руб. внебюджетных средств, а также поступлению налоговых и неналоговых доходов в размере 2,6 млрд рублей. Об этом зашла речь в ходе рабочей встречи зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина с курским губернатором Александром Хинштейном 7 июля. Информацию опубликовала пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин и Александр Хинштейн обсудили вопросы развития приграничного региона, меры поддержки жителей и восстановление инфраструктуры. Господин Хуснуллин отметил, что «несмотря на текущие условия, у региона хороший потенциал, и он продолжает развиваться». Ранее правительственной комиссией региону было одобрено предоставление казначейских кредитов на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Курске, Железногорске, Октябрьском, Большесолдатском, Хомутовском и Рыльском районах.

«Нам предстоит колоссальная работа не только по восстановлению разрушенного, но и по возрождению всей экономики региона, улучшению качества жизни курян, перезапуску духовного, культурного наследия»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

Губернатор Курской области сегодня также провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, на которой обсуждались вопросы развития образования и науки в регионе, а также подготовка к празднованию 1000-летнего юбилея Курска. Оргкомитет по подготовке возглавляет вице-премьер.

Говоря о развитии образования, было отмечено, что в регионе открыт кластер по атомной отрасли на базе Курского государственного политехнического колледжа. Всего в рамках федерального проекта «Профессионалитет» за 2022–2026 годы было создано шесть кластеров по пяти отраслям экономики: атомная отрасль, туризм и сфера услуг, сельское хозяйство, педагогика, горнодобывающая отрасль. В них входят 12 образовательных организаций и 38 работодателей. Планируется, что в 2027 году в регионе будет создан еще один кластер «Профессионалитета» — машиностроение. Помимо этого, правительство Курской области заключило соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом», которое предусматривает строительство Курчатовского колледжа ядерной промышленности. Потенциально он может стать партнером МИФИ и сможет обеспечивать специалистами строящуюся Курскую АЭС-2.

«В целом же Курская область является одним из важных научно-образовательных центров страны. В регионе реализуются меры нацпроекта "Молодежь и дети" — "Приоритет-2030", федпроект "Профессионалитет". Прошу продолжать активную работу по этим направлениям»,— сказал Дмитрий Чернышенко.

Помимо этого Александр Хинштейн обсудил с вице-премьером Александром Новаком развитие электросетевого комплекса Курской области, модернизацию энергетической инфраструктуры региона и меры по повышению безопасности топливно-энергетического комплекса. Отдельной темой беседы стал вопрос обеспечения региона топливом. Была рассмотрена текущая ситуация с наличием топлива на АЗС, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по насыщению регионального рынка для удовлетворения спроса со стороны населения, агропромышленного комплекса, коммунальных и экстренных служб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне на оперативном совещании в облправительстве Александр Хинштейн попросил представителей исполнительной власти региона минимизировать выезды для экономии бензина. Там, где возможно, чиновникам рекомендовано ограничиться проведением совещаний в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Денис Данилов