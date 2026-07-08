Бизнес в Башкирии увеличил положительный финансовый результат до 144 млрд рублей

Сальдо прибылей и убытков коммерческих организаций Башкирии (не считая малого бизнеса, кредитных и финансовых организаций) в первые четыре месяца года превысило 144,3 млрд руб., что в 3,1 раза лучше результатов аналогичного периода прошлого года, отчитался Башстат. За месяц положительная разница увеличилась на 74,9 млрд руб.

Прибыльными в республике по итогам января — апреля являлись 67% организаций, убыточными — 33%. К 1 мая 2025 года убыточными считались 29,4% предприятий.

В сельском хозяйстве прибыли превысили убытки на 2 млрд руб. — это лишь половина от прошлогодних результатов. В строительстве сумма сальдированной прибыли составила 1,29 млрд руб. (78% к январю — апрелю 2025 года). До 21,6 млрд руб. (на 40,2%) улучшились показатели в оптовой и розничной торговле.

В добыче полезных ископаемых положительное сальдо уменьшилось на треть, до 2,99 млрд руб. Организации, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха, ухудшили результат на 8%, до 16 млрд руб. Компании, специализирующиеся на водоснабжении, водоотведении, обращении с отходами и ликвидации загрязнений, закончили первые четыре месяца с общим убытком 135,3 млн руб.

Положительную динамику обеспечили прежде всего обрабатывающие производства. В этом секторе сальдо прибылей и убытков превысило 88,1 млрд руб., тогда как годом ранее сложился убыток 10,4 млрд руб.

Идэль Гумеров