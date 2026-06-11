В Башкирии резко выросло сальдо прибылей и убытков бизнеса

В первом квартале года совокупный финансовый результат (прибыль минус убытки) коммерческих организаций Башкирии составил 69,4 млрд руб., увеличившись в три раза по сравнению с показателями начала 2025 года и в два раза — по сравнению с итогами января — февраля.

Убыточными в республике, по данным Башстата, являлись 33,7% организаций против 28,9% годом ранее и 34,3% к концу февраля.

В обрабатывающей промышленности сальдо прибылей и убытков составило около 29,3 млрд руб., в энергетике — более 12,3 млрд руб., в добывающей отрасли — 4,4 млрд руб., а в коммунальной сфере совокупный убыток достиг 161,6 млн руб.

Идэль Гумеров