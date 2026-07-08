Приговоренного к смертной казни курянина снова судят за убийство

Кировский райсуд Курска приступил к рассмотрению уголовного дела 72-летнего Сергея Лукина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ранее мужчина был приговорен к смертной казни, но из-за президентского указа о помиловании ему заменили наказание на 25 лет колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сергея Лукина ранее осудили за убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), разбой (п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ) и угон автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Он отбыл срок в 2019 году.

По версии следствия, ночью 7 июля 2025 года фигурант убил в Курске 65-летнего хозяина одного из домов на улице Овечкина, с которым распивал алкоголь. После ухода других гостей мужчины начали спорить об условиях в местах лишения свободы. В ходе конфликта Сергей Лукин нанес потерпевшему не менее восьми ударов твердым тупым предметом по голове, конечностям и грудной клетке, а затем душил хозяина цепочкой на его же шее. Услышав возвращение одного из гостей, фигурант прекратил избиение и сообщил тому о смерти хозяина. Сергей Лукин попросил собеседника помочь спрятать тело, после чего они вместе погрузили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли к реке Кривец. Там мужчину сбросили в воду примерно в 12 м от берега — он утонул.

На стадии следствия Сергея Лукина взяли под стражу. По его делу завтра пройдет предварительное заседание.

В марте в Курской области впервые за 22 года было назначено пожизненное лишение свободы. Облсуд вынес такой приговор уроженцу Калуги за разбойное нападение на владелицу ателье в Железногорске, ее убийство и изнасилование, а также угон автомобиля и кражу.

Алина Морозова