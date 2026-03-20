Курский суд впервые за 22 года назначил пожизненное лишение свободы

В Курской области впервые за 22 года назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Облсуд вынес такой приговор уроженцу Калуги Дмитрию Грибанову по совокупности преступлений: за разбойное нападение на владелицу ателье в Железногорске, ее убийство и изнасилование, а также угон автомобиля и кражу (п. «в» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 131, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Также суд удовлетворил иски прокурора и потерпевших о взыскании с Грибанова морального вреда на общую сумму 6,3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, в мае 2025 года 37-летний уроженец Калуги совершил покушение на убийство своей сожительницы. Он нанес женщине множественные удары металлическим прутом по голове и попытался задушить ее. Потерпевшая оказала сопротивление.

Согласно фабуле дела, вечером того же дня осужденный проник в ателье на первом этаже. Заметив там работницу, он нанес ей не менее девяти ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина похитил два ноутбука, мобильник и банковские карты убитой, а затем скрылся с места преступления.

«В ходе последующего преследования, пытаясь избежать задержания сотрудниками ГИБДД, он совершил ДТП, после чего был задержан. Также он обвинялся в совершении преступлений против половой неприкосновенности»,— добавили в пресс-службе судебной системы региона.

Последний приговор с пожизненным лишением свободы был вынесен в Курской области 27 декабря 2004 года в отношении Николая Карнова 1975 года рождения. Он был отправлен в колонию особого режима за убийство четырех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алина Морозова