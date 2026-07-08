Осужден последний обвиняемый по делу о хищениях при возведении метро в Красноярске

Железнодорожный райсуд Красноярска вынес приговор последнему фигуранту дела о хищении почти 1 млрд руб. при строительстве первой линии красноярской подземки. Бывшего директора компании «Консалтинговый центр "Бизнес-информ-анализ"» Дмитрия Титова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Приговор в законную силу не вступил.

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Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в счет возмещения ущерба 732,2 тыс. руб. в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также 208 тыс. руб. в пользу КГКУ «Краевое транспортное управление».

По версии следствия, АО «КрасТИСИЗ» в сентябре 2019 года должно было внести корректировки в проектно-сметную документацию строительства первой линии метрополитена в Красноярске. Председатель совета директоров организации Олег Митволь, зная об отсутствии возможности у компании исполнить контракт, дал распоряжение гендиректору компании Владимиру Жаркову привлечь для его исполнения «Бизнес-информ-анализ». Согласно материалам дела, сообщники подделали результаты инженерных изысканий и проектную документацию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2023 года в Красноярске завершился судебный процесс над Олегом Митволем. Тогда его приговорили к четырем с половиной годам колонии. В марте этого года Олег Митволь вышел на свободу в связи с тем, что у него закончился срок наказания с учетом времени, проведенного под арестом во время расследования. Владимир Жарков был осужден на два года и три месяца колонии.

Александра Стрелкова