Олег Митволь хочет вернуться в суд

Защита Олега Митволя, в прошлом известного чиновника и бизнесмена, намерена добиться пересмотра его уголовного дела, по которому он уже отсидел назначенный срок и 24 марта вышел на свободу. Соответствующее ходатайство направлено в Генпрокуратуру, в нем сообщается, что появились новые обстоятельства, которые делают возможной отмену прежнего судебного решения.

Олег Митволь (2014 год)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Олег Митволь (2014 год)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Митволь вышел из коломенской колонии №6 (Московская область) утром 24 января и уже через считанные часы оказался дома. Как сообщил его адвокат Михаил Шолохов, в первую очередь господин Митволь увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы.

Как уже рассказывал “Ъ”, Олег Митволь, в прошлом в разное время занимавший должности заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, был задержан в 2022 году при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве метро в Красноярске он, занимая пост гендиректора АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ»), организовал представление заказчику утратившей актуальность и заведомо непригодной проектной документации от 1989 года, а также фиктивных результатов инженерных проверок.

На основании подписанных господином Митволем актов приемки работ подрядчику были перечислены в полном объеме бюджетные средства в размере 954 млн руб.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку господин Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывших краевых чиновников, а также оказал содействие в расследовании еще нескольких уголовных дел.

Несмотря на все смягчающие обстоятельства, в сентябре 2023 года суд в Красноярске признал экс-чиновника виновным и назначил почти максимальный для «досудебщика» срок — четыре с половиной года колонии. В коломенской колонии господин Митволь был заведующим клубом.

За время отбытия наказания господин Митволь неоднократно обращался в суд с ходатайствами о смягчении наказания, условно-досрочном освобождении и помиловании, однако все они были отклонены.

Адвокат Шолохов рассказал “Ъ”, что в середине марта этого года, когда господин Митволь уже готовился выйти на свободу, в законную силу вступил приговор по делу в отношении экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-руководителя госучреждения «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова. Они обвинялись в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при строительстве красноярского метро. Судом было установлено, что Мандров лично контролировал ход работ и достоверно знал об их недостатках и о невозможности завершить их в срок. Он подписывал акты приемки и давал распоряжение о перечислении денег, будучи осведомленным о действительном состоянии объектов. Со стороны компании господина Митволя — АО «КрасноярскТИСИЗ» — сообщалась только достоверная информация.

Адвокат Шолохов считает, что обстоятельства строительства метро, установленные приговором по делу Лапшина и Мандрова, полностью оправдывают Олега Митволя.

Дело в том, пояснил защитник, что в ст. 159 УК РФ, по которой был осужден экс-чиновник, в качестве существенного признака преступления называется обман. Соответственно, если господин Митволь не обманывал господина Мандрова, то состава преступления в его действиях не было. Дело Митволя рассматривалось в особом порядке, поэтому суд не исследовал доказательства и не проверял, имел ли место обман.

В связи с перечисленными обстоятельствами адвокаты на имя генпрокурора РФ Александра Гуцана подали ходатайство о пересмотре уголовного дела Олега Митволя в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Ефим Брянцев