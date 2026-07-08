В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Сочи и Египет

В международном аэропорту Челябинска имени И.В. Курчатова 8 июля зафиксированы задержки и отмены нескольких регулярных пассажирских рейсов. Сбои в расписании коснулись вылетов на черноморское побережье и международных направлений, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

На сочинском направлении полностью отменены утренние оборотные рейсы авиакомпании «Победа» (прилет в 05:15, вылет в 05:55). Вылет борта Smartavia в Сочи отстает от графика более чем на 13 часов (перенесен с 06:50 на 20:05). Рейс авиакомпании «Россия» на этот же курорт вместо 15:45 8 июля ожидается только в 02:25 9 июля. Вылет самолета «Уральских авиалиний» (запланирован на 09:00) перенесен на 13:40. Прибытие обратных рейсов из Сочи задерживается пропорционально.

На международных направлениях максимальная задержка зафиксирована на маршруте в Египет. Прилет борта из Шарм-эш-Шейха перенесен с 00:25 на 15:32. Обратный вылет состоится не ранее 16:10 (вместо 02:55 по расписанию). Кроме того, более чем на шесть часов задержалось прибытие утреннего рейса «Уральских авиалиний» из Душанбе.

Рейсы других авиакомпаний, выполняющие полеты в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, обслуживаются преимущественно в штатном режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее авиасобщение ограничивали из-за угрозы БПЛА 6 июля. Тогда в Челябинске впервые зазвучал неучебный сигнал «Внимание всем!»

Евгений Рыженьков