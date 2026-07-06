Тревога в воздухе

На территории Челябинской и Курганской областей 6 июля действовал режим беспилотной опасности. Из-за этого в регионах впервые прозвучала неучебная сирена. В Челябинской области режим беспилотной опасности действовал более шести часов, а в Курганской области его вводили три раза. Власти региона подтвердили визуальное обнаружение дронов над территорией нескольких муниципалитетов. Из-за угрозы Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Челябинска и Кургана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сигнал об угрозе атаки БПЛА на территории Челябинской области поступил от регионального управления МЧС в 8:35 по местному времени. Спустя несколько часов в городах региона впервые были запущены электросирены и системы громкоговорящей связи с сигналом «Внимание всем!».

Как пояснили в министерстве общественной безопасности Челябинской области, включение сирен было связано с реальной угрозой: на территории ряда муниципалитетов визуально наблюдался пролет беспилотников.

Беспилотная опасность в очередной раз привела к сбоям в гражданском авиасообщении. В 11:58 по уральскому времени Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту им. Курчатова. Он был закрыт около пяти часов. По данным онлайн-табло, с опозданием отправятся авиарейсы в Пермь, Минск, Сургут, Санкт-Петербург, Анталью, Сочи, а также три самолета в Москву. Время задержки составляет от пяти до шести часов.

Кроме того, из-за закрытого аэропорта в Екатеринбурге на фоне беспилотной опасности челябинская авиагавань стала временным аэродромом для двух самолетов, следующих в Свердловскую область. Один из них летел из Баку. Второй рейс выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways. В Екатеринбурге эта организация сегодня должна была осуществить рейс в Наманган.

В соседней Курганской области ситуация развивалась по схожему сценарию, однако режим беспилотной опасности там объявляли трижды за день: в 9:50, 11:25 и 13:40 по местному времени. В городах региона также впервые сработали системы оповещения.

По информации правительства Курганской области, над территорией региона был зафиксирован пролет беспилотника, который двигался со стороны Челябинской области. На фоне этих событий Росавиация также приостановила работу курганского аэропорта.

Информации о разрушениях на земле или пострадавших в официальных источниках не публиковалось. Режим беспилотной опасности на территории Челябинской области был официально отменен правительством региона в 14:43. Вслед за этим Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства в Челябинске. На момент публикации материала режим беспилотной опасности и ограничения в аэропорту в Курганской области все еще действуют.

Впервые беспилотную опасность в Челябинской области объявили в октябре 2025 года. 15 октября антитеррористическая комиссия региона заявила о действии соответствующего режима с 11:00. Впоследствии информацию подтвердили в министерстве общественной безопасности региона. До апреля 2026 года подобных объявлений больше не было.

25 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв. Однако объявления о беспилотной опасности не было. Впервые в 2026 году такое предупреждение появилось 29 апреля. После этого объявления о беспилотной опасности стали появляться чаще, в связи с чем иногда закрывался челябинский аэропорт.

В Курганской области режим беспилотной опасности впервые ввели 25 апреля 2026 года.

Евгений Рыженьков