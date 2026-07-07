Красноярского депутата осудят за кражу электроэнергии на 474 млн рублей

Березовский райсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело о хищении электроэнергии на сумму свыше 470 млн руб. в отношении главы фирмы «Медоед» Кирилла Долгополова и депутата краевого заксобрания Алексея Бойкова. Им вменяют в вину кражу (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЛДПР Красноярского края Фото: ЛДПР Красноярского края

По версии следствия, в 2024 году фигуранты дела на арендуемых земельных участках около деревни Кузнецово Сосновоборского округа организовали майнинговую ферму. Территория была взята в аренду под видом ведения пчеловодства. На этих площадках, установило следствие, сообщники разместили более 890 единиц оборудования, которое незаконно подключили к трансформаторной подстанции ПАО «Россети Сибирь».

За период действия незаконной майнинговой фермы обвиняемые похитили, по подсчетам следствия, свыше 64,2 кВт электроэнергии на общую сумму более 474,8 млн руб. Кроме того, правоохранители установили, что полученную криптовалюту Кирилл Долгополов и Алексей Бойков перевели на расчетные счета бизнесмена и иных лиц, неосведомленных о планах сообщников. Таким образом в период с 14 апреля 2024 года по 14 марта 2025-го они вывели около 13,4 млн руб., следует из материалов дела.

Алексей Бойков является депутатом законодательного собрания Красноярского края. В региональном парламенте он возглавлял фракцию ЛДПР из четырех человек. Кроме того, занимал пост координатора регионального отделения (РО) партии. С сентября 2025 года политик находится в международном розыске. Его сообщник был задержан и помещен под стражу.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сообщении в аккаунте «Команда Бойкова» в соцсети «ВКонтакте» тот факт, что депутат находится заграницей, объяснялся необходимостью его лечения после гипертонического криза. «При этом причины временного отсутствия депутата известны следствию и защите и подтверждены медицинскими документами. Защита также представила материалы, подтверждающие контакты депутата с представителями следствия»,— говорилось в сообщении. В свою очередь, ЛДПР связала уголовное преследование Алексея Бойкова с его политической деятельностью.