Лидер красноярского отделения ЛДПР обвинен в хищении электроэнергии для майнинга

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило обвинение в хищении имущества ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) гендиректору пчеловодческого предприятия и заочно — индивидуальному предпринимателю. Об этом говорится в сообщении СКР.

Фото: ЛДПР Красноярского края



По данным источника «Ъ-Сибирь», фигурирующим в уголовном деле индивидуальным предпринимателем является депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Бойков. В региональном парламенте он возглавляет фракцию ЛДПР из четырех человек. Кроме того, политик занимает пост координатора регионального отделения (РО) партии.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемые под видом пасеки организовали у деревни Кузнецово Сосновоборского округа майнинговую ферму и незаконно подключились к трансформаторной подстанции. В СКР оценили объем похищенной таким образом электроэнергии более чем в 40 млн кВт на сумму более 300 млн руб.

«В ходе следствия директор организации задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй сообщник объявлен в международный розыск в связи с тем, что в сентябре 2025 года скрылся от органов следствия за пределы Российской Федерации»,— говорится также в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сообщении в аккаунте «Команда Бойкова» в соцсети «ВКонтакте» тот факт, что депутат находится заграницей, объясняется необходимостью лечения после гипертонического криза. «При этом причины временного отсутствия депутата известны следствию и защите и подтверждены медицинскими документами. Защита также представила материалы, подтверждающие контакты депутата с представителями следствия»,— отмечается в сообщении.

В свою очередь, ЛДПР связала уголовное преследование Алексея Бойкова с его политической деятельностью. «При этом невозможно игнорировать контекст. Алексей Петрович последовательно и открыто критиковал решения региональной власти — муниципальную реформу, которая вызвала серьезные вопросы у жителей края, срыв лекарственного обеспечения в начале года, проблемы в социальной и бюджетной политике… На выборах последние несколько лет ЛДПР показывала убедительные результаты и закрепила статус первой оппозиционной силы региона»,— говорится в заявлении РО.

